El Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte fue creado mediante la Ley 1.967 del 11 de julio de 2019 a iniciativa del Gobierno del saliente presidente Iván Duque, a partir de la transformación del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre mejor conocido como Coldeportes, creado a su vez, en 1968 durante el Gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. De esta forma, el Ministerio del Deporte se convierte en el organismo rector del sistema nacional del deporte, como ente encargado de trazar y ejecutar las políticas en materia deportiva del País. Han sido hasta el momento ministros del deporte Ernesto Lucena y Guillermo Herrera, la nueva ministra del deporte la campeona olímpica de levantamiento de pesas y excongresista María Isabel Urrutia.

La ley asignó como objetivos del Ministerio: Formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física para promover el bienestar, la calidad de vida, contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión e integración social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales. El numeral 13º del artículo 4 de la Ley, señala como funciones del Ministerio, promover que los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo que faciliten la formulación de programas y acciones destinados al desarrollo de la actividad física y deportiva de la población; y el numeral 24º brindar asistencia técnica a los entes municipales para la formulación de planes deportivos y ejecución de proyectos relacionados con el deporte y actividades relacionadas.

La labor del Ministerio del Deporte conlleva también la coordinación con otros organismos públicos para atender la promoción y manejo de planes dedicados a la estimulación temprana de los niños, programas de medicina preventiva a partir del deporte, alimentación saludable e inclusión en actividades deportivas y recreativas de personas con algún tipo de restricción física o cognitiva. Con la creación del Ministerio del Deporte Colombia dio un paso significativo en la promoción del deporte y la recreación al más alto nivel, lo que debe redundar también en beneficio de los municipios a nivel local por medio de las secretarías de recreación y deporte, de desarrollo social y comunitario o sus equivalentes.

Para el nuevo gobierno en cabeza del presidente electo Gustavo Petro, será un reto no sólo nombrar una persona competente a cargo del Ministerio del Deporte, si no también trazar una política en pro de la excelencia deportiva, de recreación y de buen uso del tiempo libre por parte de las familias y la población colombiana en general; sobre todo el buen uso del tiempo libre, en tiempos en los que la prioridad es el entretenimiento, entendido como no hacer nada.

La morbilidad física y mental ocasionada por el sedentarismo junto a los malos hábitos alimentarios son la constante entre los jóvenes colombianos, lo que ha redundado negativamente en la calidad de vida, y el mal uso del tiempo libre ha incidido en incremento de los índices de criminalidad. Son cientos de horas las que un colombiano promedio emplea frente a dispositivos audiovisuales, y no propiamente con fines lucrativos o educativos. La vida activa y la sana recreación de los ciudadanos debería ser una prioridad del nuevo gobierno. No en vano el aforismo del poeta latino Décimo Junio Juvenal (Roma, 60aprox.-128aprox.) “Mens sana in corpore sano”, una mente sana en un cuerpo sano. Bienvenida sea el nuevo o la nueva ministra del deporte, pero que lo haga como sana y correcta política de Estado y con responsabilidad.