Imagen de referencia

¿Y cuál es la maricada de no soportar que las personas nos expresemos usando un lenguaje vulgar que es considerado grosero, pero sin llegar a serlo?… Que no se puedan pronunciar palabras que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya de por sí habla de las limitaciones que tenemos para expresarnos y peor aún si no satisfacemos los paradigmas de lo moral y políticamente correcto de quienes nos leen…

Ahora entiendo esa neolingüística creadora de neologismos que muchas veces solo quienes los usan los entienden y que hayamos regresado al uso de la escritura jeroglífica a partir de caracteres que muchas y muchos conocemos pero que también criticamos y hasta condenamos…Hasta el Facebook nos bloquea si usamos un término que no esté de acuerdo a sus cánones lingüísticos moralistas y por eso allí no puedo enunciarme como negra, marica y puta y hablar libremente de términos que hemos resignificado como chimbo, chimba y otros que no se permitiría usar como la frase hijo de puta que en el lenguaje coloquial se dice hijueputa o jueputa y tiene un significado contextual a la situación en el que se le usa pero no siempre tiene esa carga peyorativa que le imponemos y combinando con otros términos resignificados solemos decir muchas veces para expresar lo extraordinario de algo: “Jueputa que chimba”…Ninguna palabra es buena, ninguna palabra es mala, solo es el uso que le damos en ciertos contextos y Maricas…ya párenle a la maricada de estar obligándonos a usar solo el lenguaje que quieren escuchar y evitar aprender de popularidad a través de las expresiones del vulgo, el lenguaje vulgar, que usamos pero que no queremos escuchar ni mucho menos leer…

Y ya pasando a temas más serios y plurales pero que tienen que ver a la forma en la que nos expresamos, no siempre de la mejor forma, esa tal desobediencia a la que se le sumó la violencia ¿en que contribuyó a la mejora de la situación del País?

A mí me dejó de interesar la protesta social coyuntural y esperaría mejor, jornadas de propuesta social en que se construya o se sienten las bases de una mejor Colombia para todas y todos…Esto me hace pensar en las próximas elecciones en las que volverán muchas y muchos de los protestantes a votar por los mismos con las mismas y la situación seguirá igual o tendiente a peor…Todo lo sucedido en los últimos tiempos me ha hecho replantear a quien apoyaré y con quien trabajaré en los próximos procesos electorales porque muchas de las personas candidatas solo me demostraron tozudez y no vi en sus actuares ni en los de sus seguidoras y seguidores propuestas que nos llevará al tan ansiado cambio.

¿Impedirán los desmanes del 28, 29 y 30 de Abril y los del Primero de Mayo el trámite de la reforma tributaria u obligarán a que se abran completamente los sitios de diversión nocturna? ¿Por qué no aprovechar la situación actual para pensarnos en un cambió de las dinámicas y formas de producción?

¿En qué contribuyó herir a 84 Policías el 28 de Abril, la destrucción de un CAI el Primero de Mayo a que la Policía cambie? Eso vuelve a algunos más violentos… ¿de dónde saldrá La Plata para comprar el bus del SITP que fue destruido o las estaciones de Transmilenio o los adoquines de los andenes?

¿En qué contribuye al cambio que se haya hecho caminar a una adulta mayor desde la 170 hasta Santa Lucía aguantando agua hasta que La Marica le regaló su paraguas?

¿En qué contribuye al cambio destruir el almacencito de una mujer cabeza de hogar del que saca la plata para la manutención y la formación de sus 4 chinitos y de su madre, a la que grupos armados ilegales hace algún tiempo ya le asesinaron al marido y al padre? ¿Cómo cambia la situación del País el robarle la bicicleta a un muchacho que trabaja para una empresa de aseo o al “chacero” que se le arranca de encima la chacita en la que vende dulces y cigarrilos para poder pagar la pieza y comer?

¿Como cambia la situación el que Una Marica se haya fracturado un dedo corriéndole a los embates de vándalos que no pueden ser controlados por las personas protestantes, o la que resultó desmayada por los gases o la que se hirió con las protecciones a los árboles de la calle 22 en el centro de Bogotá a los que nunca les hizo mantenimiento el Jardín Botánico y ahora yacen oxidados y peligrosos sobre los andenes?

¿En que cambia la cosa que un motociclista se haya tenido que bajar de su moto a coger a tiros a quienes aprovechando la jornada del 28 de Abril, robaban motos y bicicletas a las personas que cruzaban por la calle 22 para llegar a sus hogares?…Y pese a que me voy a ganar la animadversión de los anti xenófobos, por su acento y lenguaje puedo asegurar que eran grupos de venezolanos a los que poco les importó herir o ser heridos ante la presencia impávida de un grupo de Policías que formaban en la estación de gasolina de BIOMÁS ubicada en la Caracas entre 21 y 22 costado oriental…afortunadamente aparecieron duplas ESMAD-POLICÍA motorizados que los obligo a huir…

¿Dejamos de ser borregos, se acabará la opresión por toda esa destrucción?…La reforma tributaria seguirá su trámite y deberíamos hacer propuestas a los miembros de la comisión económica ya que son mayoría en esta comisión los partidos que si bien no se oponen abiertamente tienen reparos con la mal llamada Ley de Solidaridad o por los menos obligar a esos por los que tachamos el tarjetón lo hagan…hay que transformar las cosas para bien, pero con protestas y propuestas y no con protestas y violencia, en las que algunas personas solo intentan salvar la iniciativa diciendo: “ese no era el propósito” pero lamentablemente lo fue…

Y por último ¿en qué contribuirá al cambio el que muchas de las personas marchantes y protestantes resultaron heridas o por lo menos lesionadas en medio de la jornada del 28, 29 y 30 de Abril y Primero de Mayo?

Tal vez pienso como bisoña pero no encuentro respuestas…que alguien me ayude a encontrarlas o que nos cojan confesaos’…