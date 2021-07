Imagen de referencia

El 28 de Junio de 1969 ocurrió lo de Stone Wall Inn, una de las protagonistas fue Marsha P’ Johnson, una marica negra puta que vivió con VIH cosa que celebra para algunas personas y conmemora para otras en Colombia y en el mundo entero todo el mes de Junio culminando con una marcha que en la mayoría de los países de mundo se denomina “Orgullo Gay” por aquella denominación que nos englobaba a todas y todos, ahora todes, y que en Bogotá se rebautizó como “Marcha por la Ciudadania Plena LGBTI.

En Colombia por la Ley Emiliani todos los festivos se pasaron para el lunes siguiente y en Colombia procuramos la marcha el primer festivo de Julio, el 4 de Julio pero por allá en 1991, el exalcalde Juan Martín Caicedo Ferrer decreto que ese día como el Día de la Constitución Nacional, que se celebraría cada año con actos académicos y foros públicos, en esta ciudad ¿será que alguien recordó esto que en aquel 4 de Julio de 1991 se firmó la redacción final de la Constitución que utilizamos como herramienta para luchar por nuestros derechos? Yo no lo creo, ese día solo algunas y algunos celebraron la alegría y el orgullo de ser maricas pese a todo lo que nos toca enfrentar.

Pero ya pasó el jolgorio de momento, la vida continúa y nuestras luchas también inclusive con una Constitución que ha sufrido muchas reformas pero que mantiene su esencia basada en la dignidad humana y que ha propiciado sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional acerca del ejercicio de derechos de las y los “no heterosexuales” como nos bautizara un ex presidente con claros visos mesiánicos que se niega a abandonar su posición de poder.

Yo estuve en grupo organizador de esta Marcha por la Ciudadanía Plena hasta el 2014 y puedo decir con conocimiento de causa que la Marcha no es el inicio de proceso ni el culmen de los mismos…para mí la marcha es una herramienta y una oportunidad que no se ha aprovechado en un cien por ciento. Celebro que después de un año de ausencia algunas personas nos hayamos podido volver a encontrar y darnos un abrazo pero también pienso en las consecuencias posteriores en relación al bicho que hoy nos ataca a todas las personas por igual y no es el SIDA como llamamos vulgarmente al VIH sino el COVID ¿Fuimos responsables con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarnos o ser foco de contagio? No.

Me pregunto si el colorido de la Marcha provocó la consecuencia que la gran mayoría de Nosotras y Nosotras buscamos, la inclusión o mejor la integración a una sociedad excluyente de toda la diferencia que entiende como una amenaza y no como una oportunidad de crecimiento, de progreso, de paz porque no habrá paz en Colombia hasta que todas y todos podamos ejercer en igualdad de condiciones nuestros derechos y tengamos acceso a los bienes y servicios del Estado…me puse trascendental…

Cuando todas y cada una de las maricas y los maricas colombianos asumamos la responsabilidad que nos compete en el ejercicio de nuestros derechos, lo que institucionalmente se llama corresponsabilidad, no podremos hablar un ejercicio pleno de derechos…mientras copiemos esos comportamientos que consideramos equívocos en contra de Nosotras y Nosotros, y que repetimos hasta en contra de los que son como Nosotras y Nosotros, lo que ahora denominamos endodiscriminación, no podremos hablar plenamente de comunidad porque encontramos más argumentos y comportamientos para dividirnos que para unirnos. Hasta que no dejemos de juzgar las apuestas, las tetas, el culo y el cuerpo de una persona a partir de moralismos no podremos pretender que Otras y Otros respeten nuestras expresiones, nuestras formas de ser y hacer.

En fin…la pregunta del millón… ¿Cuándo vamos a realmente apostarle a ejercer una ciudadanía plena, respetando los derechos de las Otras y los Otros inclusive de las y los que son como Nosotras y Nosotros, los mismos que reclamamos para Nosotras y Nosotros? La respuesta no aparece clara en el panorama cuando solo algunas de Nosotras y Nosotros nos damos a la tarea de trabajar, hasta con el ejemplo de respetar los derechos de las Otras y los Otros incluso si no son como Nosotras y Nosotros.

@Dianatrans