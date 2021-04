Imagen de referencia

¿Qué en este país una ya no puede manifestar sus creencias que hasta un Ex Procurador que fue sacado de su cargo tiene que meterse en cuestiones personales que no le atañen ni le deben importar?

La Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de todas las personas de creer en lo que les da la gana, en quien les da la gana y como le dé la gana. Margarita Rosa de Francisco no es la excepción, abierta y públicamente Ella manifiesta que no creo en el dios de rejo y condena que nos quiere vender el catolicismo desde la época de la conquista y colonia además de la negación a toda forma de placer que nos garantice gozar la vida porque para gozar de las maravillas creadas nos creó…Durante el oscurantismo se le quitó al hombre y con hombre me refiero a la raza humana, la posibilidad del goce y el disfrute, la única posibilidad de alcanzar la gloria de ese dios es el sufrimiento. Lo anterior contradice la teoría divina de un Dios que es amor y como siempre lo he dicho, quien te ama no te daña.

Los seres humanos solemos inmiscuirnos en asuntos que no son de nuestra incumbencia y muchos seres humanos ejercen poder sobre otros bajo el sofisma de ser poseedores de la verdad absoluta y conocedores de la única forma de ser moral y políticamente correctos.

Me encanta la forma de pensar de Margarita aunque últimamente diferimos en mucho por temas asociados al ejercicio de la prostitución y a la trata de personas que son dos cosas distintas por demás pero que han instrumentalizado algunas personas para conseguir la conmiseración de las y los moralista y quienes se lucran de esa dicotomía que se ha creado…se los dice una negra, marica y puta, en uso de una licencia no remunerada e indeterminada porque ahora osan llamarme trabajadora sexual, cuando no reconocen mis derechos laborales en el marco de la prostitución, pero este es otro asunto sobre el que algún día escribiré y 34 años de ser quien soy y trabajar por lo que soy, 21 años de ejercicio activo del puteo en ocasiones en la putipeluquería me dan algo de razón y conocimiento de causa sobre lo que digo…

Pero volviendo al asunto de las creencias obligadas y por pocos cuestionadas, sobra decir que la iglesia católica rechaza al pecado y al pecador, según Ellas y Ellos aunque conozco algunas excepciones, las y los maricas, las areperas y toda persona que disfrute a plenitud de su sexualidad es rechazada, las putas no somos la excepción por el uso de nuestros cuerpos para la venta de servicios sexuales y estos según las y los judeocristianos solo debe ser usado para la santa procreación y entonces se me ocurre una pregunta inocente ¿si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios eso no quiere decir que esa capacidad de sentir y disfrutar la heredamos de Él?…Me lapidaran por esto pero qué más da, Yo no practico el catolicismo sino la metafísica cristiana y soy profundamente feliz como lo son Elektra, Ángel y Lulú, las tres personajes de Pose cuando se enfrentan a la metiche que intenta descalificarlas en su feminidad y posibilidad de ser.

Todos los días nos enfrentamos y creo que nos enfrentaremos a personajes como la Señora o Señorita Vélez y como Ordoñez, personajes que se creen con el derecho de descalificar las formas en las que otras personas creen, que condenan a las personas que practican algo que difiere de la ortodoxia católica y judeocristiana y aquí es cuando entiendo que muchas de mis compañeras prefieran acercase y practicar creencias ancestrales de la raza negra que son más liberadoras y que les permite ser sin avizorar castigos o condenas.

Nos jodimos cuando les damos la razón a personajes como la Señora o Señorita Vélez y como Ordoñez, nos jodimos cuando queremos parecernos a eso que llaman moral y políticamente correcto que no permite cuestionamiento sino ciego seguimiento, nos jodimos cuando renunciamos a nuestra capacidad de observar, analizar y concluir, de aplicar la mayéutica, de parir conocimiento a partir del debate respetuoso considerando que las otras personas no están obligadas a pensar como Nosotras y Nosotros y, que en el momentos que no alienemos a una solo forma de pensamiento es mejor apagar y marchar porque en ese punto habremos perdido nuestras esencia como seres humanos.

