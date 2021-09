¡Egoístas… mezquinos!

Imagen de referencia

“«Habrá personas amadoras de sí mismos, avaras, vanidosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías» (2 Tim. 3:2)

Me tomé unas cortas vacaciones de algunas de las cosas que hago y eso implicó dejar de escribir por un rato, cosa que por demás me encanta y me produce un efecto cartárquico enorme. Dejé de escribir pero no de leer para estar a la vanguardia de los últimos acontecimientos, unos menos densos que otros pero de igual importancia de acuerdo a quien lo valore.

Uno de los eventos que hizo sucumbir a Colombia y que el proletariado y algunas personas de la izquierda condenaron pero que los neoliberales y de derecha celebraron fue el vídeo de Daneidy, alías EPA Colombia, con el ex presidente, ex senador y muchos otros ex, Álvaro Uribe Vélez, para algunas personas alias “El Innombrable”, Yo me pregunto ¿Por qué Daneidy no puede reunirse con Álvaro Uribe Vélez? Las críticas y celebraciones solo demostraron cuan egoístas y mezquinos pueden llegar a ser muchos seres humanos solo guiados por sus convicciones personales y políticas.

Otro de los eventos que sacudió al País fue el contrato de Centros Poblados de Colombia, una empresa que carece de la capacidad necesaria para llevar a cabo el proyecto que se le adjudicó por 250 millones de dólares para la conectividad en zonas rurales del país, principalmente para niñas y niños pudieran acceder a internet y así continuaran su proceso formativo, hay que aclarar que solo se les adelantó la bicoca de 17,5 millones de dólares. Eso en pesos colombianos es una cantidad astronómica pero me hace preguntarme si la conectividad que mostró el presidente Santos como logro durante su administración sirvió o sirve para algo…han juzgado y condenado, han rodado cabezas pero me pregunto nuevamente si es por justicia, por venganza o porque dieron papaya ad portas de una contienda electoral…y eso para mi demuestra egoísmo y mezquindad a través de la instrumentalización de menores a los que finalmente afectará la falta de conectividad pero que parece no ser importante…

Por fortuna existen algunas personas que le apuestan a la construcción de sociedad aportando desde su quehacer y NO desde la complacencia instrumentalizadora de otras personas… Por fortuna existen algunas personas s que no importando en el lugar en el que están, si ganan o no, siguen trabajando y los frutos de ese trabajo se ve en la apertura de espacios que posibilitan el ejercicio de derechos de otras y otros, posibilidades que en otras épocas resultaban inimaginables…

Ese egoísmo y esa mezquindad no es ajena a muchas personas y organizaciones de lo que hoy día llaman LGBTIQ+ ¿Qué carajos significara ese más? Mejor que de una vez le zamparan al acrónimo el abecedario completo para evitarnos tanta maricada impositiva hasta de formas de hablar y escribir solo puesta de moda por una serie de televisión ni siquiera colombiana pero buena como la que más…en las dos últimas temporadas más que por el contenido, la banda sonora delos 80’s e inicios de los 90’s…menos mal soy objetiva y exegética y no me deje contaminar con maricadas subjetivas que desde el egoísmo y la mezquindad descalifican a otras y otros que no usan los términos nominativos que no significan nada, no significan inclusión, término y acción que detesto porque me significa meterme en un sistema preestablecido que se cree perfecto y en el que merezco estar…¡habrase visto tamaño exabrupto!

Pero el egoísmo y la mezquindad no solo se basa en la obligación que nos quieren imponer para usar formas de lenguaje carentes de significado porque como me enseñó mi santa y sabia Abuela; “Obras son amores y no las buenas razones” sino en el cierre de espacios para otras y otros creyendo que son Ellas o Ellos los únicos que tienen derecho desde sus posiciones privilegiadas y habiendo escuchado alguno que otro relato de ocupar espacios a causa de un cartón que en muchas ocasiones demuestra que pasaron por un centro educativo pero que en modo alguno garantiza que hayan aprendido algo…

En fin, y aquí vuelve mi muletilla… por sus obras las conocerán (parafraseando nuevamente la Biblia) y por sus obras una y otra vez, desafortunadamente, caerán…como cayó la Ministra por el contrato que supuestamente denunció o como aquellas y aquellos que nuevamente juzgan y condenan a la EPA Colombia por no haber pensado los alcances de haberse acercado al múltiple EX…