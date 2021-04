Explosión de carro bomba en Corinto, Cauca / Tomada de Twitter

Las noticias en nuestro país por estos días no son las mejores, Colombia ha regresado a la época oscura de la guerra y la violencia en las regiones. Carro bomba, desplazamientos masivos en distintas partes del territorio nacional y desapariciones, son los principales titulares en los grandes medios de comunicación.

Volvimos a los días grises de épocas anteriores cuando los violentos se creían amo y señores de nuestra nación, sin duda el terror, la muerte y desolación tristemente se apoderan nuevamente de Colombia.

La guerra ya existe, la confrontación y el conflicto es un hecho en Colombia. Departamentos como el Cauca, Nariño, La Guajira, Arauca, entre otros, pueden dar fe del horror que están padeciendo por cuenta de estos graves flagelos. En la frontera venezolana, cada día son miles los ciudadanos que cruzan la línea fronteriza huyendo de los cruentos combates entre la Guardia Nacional y grupos ilegales colombianos. En La Guajira, por ejemplo, muchos venezolanos sobreviven en condiciones absolutamente deprimentes.

Lo mismo sucede en Arauca, la situación es idéntica y eso agudiza las condiciones sociales nuestras, desborda cualquier capacidad de atención gubernamental y por más esfuerzos en garantizarle una mejor estadía a los hermanos venezolanos, no hay recurso de las entidades territoriales que alcance.

Ahora, sí miramos la situación de nuestro sur del país, la radiografía es peor, municipios del Cauca, como Argelia y Corinto, entre otros están viviendo los horrores de la guerra. Allá, la confrontación ya existe; miles de hombres armados ilegales en las diferentes bandas, disidencias, Ejército de Liberación Nacional, bandas criminales, en fin. Y esto se repite a lo largo y ancho de Colombia, incluso regiones de la Costa Pacífica nariñense, como El Charco, viven bajo la violencia absoluta.

Definitivamente el gobierno no pudo, en buen grado, esta circunstancia; se debe a que el actual gobierno no continuo con el proceso de paz, que si bien éste proceso tenía mucho por delante, por mejorarse, por implementarse, siempre la ruta mejor era de continuar mejorándolo, fortaleciéndolo, no echándolo pa’ tras como lo está haciendo, es evidente que al echar para atrás los PNIS, los planes de sustitución, hoy vemos los conflictos que tenemos a lo largo y ancho de veinte departamentos donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, con las bandas criminales, los grupos armados ilegales, el gobierno de los ilegales y los criminales.

En segundo lugar, el gobierno tampoco continuo con el tema de restitución de tierras y esto ha derivado conflictos también en muchas regiones de Colombia. En conclusión, el gobierno, al destruir los instrumentos del proceso de paz, prácticamente le dio gusto a quienes pretendían volver trizas, no sólo el acuerdo, sino la convivencia pacífica colombiana. Eso lo logró y a cambio no avanzó absolutamente nada en otros frentes.

La pandemia agravó toda esta serie de circunstancias, el desempleo, la falta de ingresos, la destrucción del aparato productivo, industrial, agroindustrial, y agropecuario, como lo hemos reiterado.

Este gobierno ya tiene el sol en sus espaldas, nada indica que pueda tomar medidas y que estas tengan algún resultado. Horror y lástima por el país. El gobierno y los partidos de gobierno, definitivamente tienen que responderle al país. La coalición de partidos conformada por los conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical, la U y algunos cristianos, tienen que darle la cara al país. No sólo el uribismo y Duque son responsables, sino esta coalición de gobierno, que definitivamente destruyó el proceso de paz en Colombia. Todos ellos son responsables, entre otras cosas, porque en su momento apoyaron las objeciones al proceso de paz, a la Justicia Especial de Paz, a la justicia transicional, tienen que salir a responder.

Ojalá pronto el rumbo de Colombia cambie para el bien del país.

Finalmente y cambiando de tema, nuestras más sinceras felicitaciones a Daniel Mendoza Leal, por el reconocimiento que le ha hecho el premio Indica Catalina y a Noticias Uno, como el mejor noticiero nacional. Hay esperanza de opinión independiente, libre en Colombia, que a pesar de los pesares, de la situación difícil que vive el país, hay gente digna y habemos muchos colombianos que reconocemos esa dignidad. También nuestro reconocimiento a Iván Cepeda, porque ha hecho una gran cruzada de defensa de la Constitución, de la vida y de la democracia en Colombia.

