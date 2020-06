Cadena perpetua: ¿un embeleco?

En Colombia durante meses y prácticamente en un año completo se habló mucho nuevamente, porque no era la primera vez de la reforma constitucional para promover que en nuestro país se estableciese la cadena perpetua como condena a quienes violen y atenten contra la vida de los niños y las niñas en el país.

Finalmente el Congreso de la República aprobó está reforma constitucional al artículo 34. Hay que hacer un balance general de qué es y qué no es esa reforma. Es y se convirtió en una causa política del Gobierno, de muchos sectores y de varios partidos políticos en el Congreso. Se convirtió prácticamente en la única razón de mostrar una agenda legislativa, porque en Colombia no se aprobó por cuenta de este gobierno que ya lleva mitad de período, ninguna reforma a la justicia, ninguna reforma a la salud, tampoco hubo reforma política, ni electoral, ni ninguna otra reforma que requiere el país.

No le había salido al gobierno ni el tema de la reforma a la JEP, ni el tema a las objeciones, ni reformas a la ley 1448 de víctimas y muchas otras iniciativas fracasadas. También el gobierno se había dedicado a muchas actividades y acciones que no le contribuyen a nada al país. Por ejemplo, se dedicó mucho tiempo al tema de Venezuela, al tema de Maduro, al tema de Guaidó, al tema del Grupo de Lima, durante muchos meses, sin un resultado evidente, incluso intento dañar las relaciones con Cuba para hacer de eso una causa para agradar a los sectores de la derecha nacional.

Por supuesto que en medio de esto, Colombia hizo parte de por lo menos ese 1% de los países del mundo en apoyar el bloqueo económico a Cuba y también uno de los cuatro o cinco países del mundo en contra de más de 180 en la manifestación de Estados Unidos de declarar a Cuba como país colaborador de los grupos al margen de la ley en el caso del terrorismo internacional.

Entonces, en medio de la falta de gobierno, de resultados en la administración, de gestión, en cumplimiento de su programa de gobierno por supuesto, en cumplimiento de su Plan Nacional de Desarrollo, pues ha optado por este tipo de iniciativas que tienen impacto en algunos sectores no muy informados a nivel nacional.

También ha manifestado que el gran culpable en Colombia del narcotráfico es el campesino y por ende promover las fumigaciones, a sabiendas que el narcotráfico está más enquistado en los niveles superiores de la economía y de la política y también que se está trabajando mucho menos en interdicción y control de las salidas de las toneladas de cocaína que hoy como nunca salen por aeropuertos como El Dorado, por puertos, por vía aérea donde hay mucho aparato de control, pero que no funciona.

Entonces esa cadena perpetua se convierte en un embeleco más de tantos que el gobierno a cambio de buenos resultados le está ofreciendo al país. Para entusiasmar más a un sector y hablando del tema de la reforma a la Constitución para establecer la cadena perpetua, queremos manifestar nuestra hipótesis de trabajo.

Lo que aprobó el Congreso de la República definitivamente no previene el maltrato a las mujeres ni los abusos a los niños, por ejemplo, el tema de la creación del delito de feminicidio pasaron de cien casos en el 2015 a 800 casos después de crear el delito de feminicidio con altas penas, quiere decir que no se trabajó en la prevención del maltrato a las mujeres, ni en la prevención del abuso a las mujeres.

Que las alarmas que se prendan ante las autoridades se atiendan y se evite finalmente el feminicidio y el maltrato a las mujeres, eso va a ocurrir con los niños, no va a haber estrategia para evitar que los abusos ocurran, simplemente una supuesta sanción que no va hacer posible que se lleve a cabo por lo siguiente:

Primero, se aplicará como lo dice la reforma constitucional de manera excepcional. El juez que la imponga, manifiesta el artículo, dice que podrá y no que deberá. También se impone la cadena perpetua como techo y como medida más grave. Cuarto, tiene que ser consultada automáticamente ante el superior del juez o del Tribunal que tomó la medida. Quinto, tendrá que revisarse a los 25 años con el compromiso de resocialización. Impuesta una cadena perpetua, a los 25 años tiene que revisarse obligatoriamente como un derecho del delincuente abusador o asesino de niños. Entonces hoy estará celebrando el señor Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yuliana Samboní porque hoy tiene que pagar mínimo 43 años efectivamente y va a pagar entonces, con esta reforma que lo ampara, 25 años no más. Él está celebrando. Está norma aligeró las cargas de ciertos señores como Garavito y el mencionado, también manifiesta que tendrá que haber una ley que se aprobará en el próximo año para reglamentar esta reforma constitucional y también sufrirá el análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional que va a observar por qué no se tramitó esa recusación ante la Comisión de Ética del Senado de la República contra los senadores de la Comisión Primera y se pasó la página muy rápido y se puso en consideración sin evacuarse éste fundamental requisito de procedibilidad.

Por eso, nosotros nos salimos de la discusión porque está viciada y esto lo va a expresar en su momento la Corte Constitucional, entonces los fuegos artificiales, los júbilos, los aplausos en la galería y la celebración del mismo gobierno y de varios sectores de la política colombiana son simplemente manifestaciones de un hecho que no le va a aportar nada al país.

@GGarciaRealpe

Otras columnas del autor