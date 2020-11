Esta semana fue publicada una nueva versión del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, una fotografía interesante sobre cómo leen los colombianos la gestión del Gobierno y nuestra labor desde el Congreso. Estas son algunas de las impresiones que me deja el nuevo escalafón.

Si bien entre los ‘mejores 15’ senadores y senadoras de esta legislatura vemos desplegada buena parte del abanico político que compone el legislativo, lamentablemente no se puede decir lo mismo si de equidad de género se tratara.

No me caben dudas de que la gestión de mis colegas mujeres ha sido ardua y dada su calidad merece mayor atención tanto mediática como ciudadana. De los ‘mejores 15’ solo 3 son mujeres.

Anuncios

Por lo anterior quisiera invitar a la ciudadanía a participar de un ejercicio consciente en el que se pregunte qué tan determinante es el género a la hora de escoger sus referentes políticos. Sé que hay y ha habido senadoras excepcionales que con argumentos de sobra podrían ocupar un puesto en esta lista.

Otro sentido en que los datos llamaron mi atención se concentra en las fuentes de información a las que acude la gente. Pese a los escándalos y la recurrente alusión que reciben en las protestas los medios de comunicación tradicionales se mantienen encabezando el listado con una marcada influencia del contenido de redes sociales en su agenda.

Celebro también la oportuna presencia del periodismo independiente y los medios de comunicación alternativos quienes, a pesar de los obstáculos -que no son pocos- mantienen alta la bandera del equilibrio informativo. Su defensa de la democracia es admirable.

Definitivamente tanto el Gobierno, como los congresistas gobiernistas continúan desconectados del duro momento que atraviesa el país. El liderazgo de la oposición en el sondeo es una prueba más de ello.

En ese mismo sentido considero que la unidad y el mantenimiento de los canales de diálogo al interior de la oposición serán fundamentales para suplir las necesidades del país y salir avante de este periodo presidencial.

Enhorabuena por el Partido Alianza Verde, del cual hago parte, por confirmar que el trabajo que toda la bancada ejerce en los recintos es fruto del dialogo con las comunidades en las diferentes regiones del país. Este es un lugar de encuentro y concertación en el que los argumentos priman sobre cualquier caudillo.

Con sorpresa -debo confesar- recibí la noticia de estar catalogado como uno de los mejores 15 senadores de esta legislatura, sin embargo, ser uno de los senadores destacados por los líderes de opinión no es un logro meramente personal, es fruto de un equipo al que le agradezco todo su trabajo.

Nuestro trabajo desde el día uno (1) ha apuntado a trabajar para mejorar el sistema de salud y con base en la lógica, la ética y la ciencia, que son y seguirán siendo los principios rectores de nuestra labor para los y las colombianas, buscando siempre soluciones a los problemas que ya todos conocemos.

Agradezco poder viajar a las regiones, conocer los problemas de primera mano y hacer amigos. Encontrar gente que no solo piense como uno, sino que además tenga soluciones, más creativas e innovadoras es bastante enriquecedor. El país que se planea en Bogotá debe conectarse mucho más con las regiones.

El año pasado quedé de 23, este año soy el No. 14 entre 108 Senadores. No creo en referendos populistas, ni en ataques personales para ser más visible en los medios, espero entiendan que no es mi estilo, prefiero que la gestión política y la participación ciudadana propongan soluciones reales.

Construimos cada día el país que soñamos, por eso les invito a que sigamos trabajando juntos por la equidad, el medio ambiente y desde luego por una mejor calidad de vida desde la promoción de la salud. A ustedes, mis jefes: ¡Gracias!

@JuanLuisCasCo