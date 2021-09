Iván Duque, presidente de Colombia / Confidencial Colombia

“El futuro es de todos” es la frase con la que el Gobierno Nacional acompaña cada una de las piezas, videos, actos y en general el contenido de cada una de sus dependencias. Lamentablemente parece que esta frase no es más que el cabezazo de un creativo, pues a decir verdad este Gobierno ha dejado claro que el futuro que se piensa para este país será en los bolsillos de unos pocos.

Para sorpresa de nadie la llegada de la nueva reforma tributaria configuró otra discusión sordomuda. La oposición no tuvo tiempo de preparar, ni de maniobrar en contra del paso aplastante de la bancada gobiernista. Así pues, una vez más le hicieron el quite al debate, le estrellaron la puerta al diálogo en nuestras narices.

¿El futuro es de todos? reitero.

Pero bueno esta maquinaria que han logrado acoplar y mantener afeitada funciona en varias velocidades, me explico. Así como se mueve hacia adelante cuando la pupitreada arbitraria es necesaria, también se sabe mover hacia atrás.

Una semana deambuló como chisme en los pasillos del congreso si la moción de censura a la ex ministra de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones se llevaría a cabo o no. Finalmente sucedió el día viernes y la maquinaría estaba lista para salvar la inhabilidad de la persona en cuestión. Embrague hasta el fondo y cambio de marcha, porque la reverse si que entra fácil, y así sin más empezaron a abandonar la discusión.

Enhorabuena la votación alcanzó el resultado justo, pero no echemos en saco roto tales comportamientos de la bancada de Gobierno.

Tras 18 meses de crisis social, económica y de salubridad este gobierno cierra los ojos, se tapa los oídos y subestima a la ciudadanía. Tanto es el nivel de desconexión que continúa promoviendo políticas que “clavan” el bolsillo de los mayormente afectados por la difícil situación económica del país.

En mi condición de ciudadano común y corriente yo quisiera preguntarle al señor presidente: Si el futuro de verdad es de todos ¿Cuál es el futuro que usted se está pensando para nosotros?

Les invito a que este sea el filtro que le fijemos a la discusión de las próximas elecciones. Suficiente hemos tenido con el aislamiento, la enfermedad y el duelo que nos ha acompañado a lo largo de estos casi dos años, como para que los mismos de siempre sigan buscando acrecentar sus fortunas a costillas de la mayoría de los colombianos.

Ya se desplegó el ramillete de precandidatos, y no me cabe duda que las mejores opciones saldrán de la Coalición de la Esperanza, el Pacto Histórico y alguna iniciativa independiente. Con 20 años de la derecha en el poder no puede ser posible que aun sea verosímil y necesario preguntar si el futuro de este país si tiene en cuenta a todos y todas.

