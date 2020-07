Lo primero que debió hacer el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del covid 19, es tomar las medidas necesarias para que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), adecuaran los servicios, de modo que el que lo necesite para hacerse la prueba y conocer si esta contagiado, acceda a estos, sin mayores dificultades.

Sin embargo no fue así, y hoy tenemos que ver la lucha que deben dar miles de personas que llaman o acuden a las EPS para que se les haga la prueba del Covid 19, que muchas veces es negada, bien sea porque no hay como o porque la cita en el mejor de los casos, la otorgan para dentro de 15 días.

No entiendo como una emergencia que genera una pandemia no es abordada desde la prestación de salud, que en estos momentos debería ser prioridad. Una vez más ha quedado al desnudo las falencias que tiene este sistema en Colombia, que requiere cambios urgentes.

No con la excusa de que en Colombia no se han presentado el mismo número de muertos por Covid que tienen países como Brasil, Estados Unidos, España, etc., se puede ignorar que las EPS no están ayudando en nada en este asunto. Basta con llamar y tratar de pedir una cita para darse cuenta de que son precisamente las entidades que en Colombia deberían atender en mayor medida este asunto, quienes le hacen pistola a la atención de los colombianos que requieren conocer su estado de salud.

Los primeros decretos de ley que firmó el presidente Duque, si no el primero, debió ir enfocado en este sentido y así de paso se hubiese evitado la maratón de denuncias que se ven y se escuchan a través de los diferentes espacios de noticias que dan cuenta de la indiferencia y negligencia de las EPS.

Puede que se haya radicado un proyecto de ley de reforma a la salud, pero la atención que se debe prestar para quienes acudan a estas entidades para conocer si se contagiaron de covid 19 no puede esperar las ocho discusiones que una iniciativa como estas debe tener en el Congreso de la República, en donde no faltará el lobby que las mismas EPS han de hacer para que, si se les obliga a cumplir, no se lo haga de a mucho.

Si es cierto que esto va para largo y que debemos adaptarnos para convivir con la pandemia durante todo el 2020, también es cierto que al sistema de salud se lo debe acondicionar de tal forma que responda a este reto. No es posible que no se les haya ocurrido desde un comienzo y debamos someternos a las EPS, que lo único que han demostrado en estos seis meses, es que son peor o igual que el mismo coronavirus.