Hace mucho me vengo preguntando qué significa eso de “Paz con legalidad”, especialmente, si hay alguna paz que se haga con ilegalidad.

No sé si el presidente Iván Duque diseño el slogan pensando en quienes firmaron pactos con la ilegalidad, con determinados propósitos no muy sanos. Si es así, el primer mandatario debería ser claro y hablarle entonces de frente a quienes tejieron tratos en el pasado con los paras. Hablo del Pacto de Ralito, Chivolo, Pivijay, Magdalena, Granada, Caramelo, etc., porque a eso, si se le llama Paz con ilegalidad.

El propósito de firmar una paz con actor en conflicto es precisamente buscar que las cosas se hagan de manera legal en una sociedad ávida de desarrollo, luego entonces suena bastante contradictorio ese slogan, a menos que el presidente de la república considere que todos los procesos de paz que se han firmado en Colombia, se han hecho de manera ilegal, incluyendo el del M 19 que contó con el beneplácito del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, junto con el de las AUC, establecido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Anuncios

Si es así, presidente Duque, queremos ver entonces un proceso de paz firmado en su Gobierno, donde deje el sello de que se pudo hacer con legalidad.

Ahora, si se refiere al proceso de paz firmado con las Farc, le recuerdo al presidente Iván Duque que para eso se contó con el aval del legislativo, de la Corte Constitucional y de la comunidad internacional.

Los únicos que tejieron acuerdos en Colombia de manera ilegal, fueron algunos políticos con los paramilitares de ese entonces y le recuerdo presidente Duque, que la mayoría de estos señores, por no decir que todos, terminaron apoyando al Gobierno de Álvaro Uribe.

Tampoco se puede decir que el slogan que se inventó el presidente se puede aplicar a un mayor desarrollo territorial, donde el Estado sea el protagonista, porque si en algo se ha caracterizado este Gobierno es por retrasar los procesos, ponerles trabas y obstaculizar las cosas, al punto en que hoy por hoy ese desarrollo se ve más lejano y de la presencia del Estado en los lugares apartados, ni hablar.

Podría decirse el slogan de “Paz con legalidad” no le veo razón de ser, en primer lugar porque como bien lo dije antes, todo proceso de paz, lo que busca es traer a la legalidad a quien se encuentra en la ilegalidad y para eso se utilizan mecanismos constitucionales como bien se lo ha hecho en los procesos de paz que se han firmado en Colombia.

La única paz con ilegalidad, corresponde a unos hechos oscuros que se establecieron en el pasado entre unos señores y las AUC, por tanto el slogan se debe aplicar a ellos y a un político que como presidente, permitió que esos señores lo apoyaran.

Cambiando de tema, la captura de cinco integrantes del grupo delincuencial ´los Melean’, todos de nacionalidad venezolana que delinquían en Bogotá, le da la razón a la alcaldesa Claudia López cuando dijo que algunos venezolanos le estaban haciendo la vida de cuadritos a los ciudadanos en la capital y demuestra que la andanada en su contra, no son sino ganas de llevar la contraria.

@sevillanoscar