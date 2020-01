Publicidad



Por: Oscar Sevillano

Pedirle a un Presidente de la República que renuncie a su cargo es algo que jamás pasó por mi mente, pero dadas las circunstancias y ante la total desconexión que tiene el primer mandatario con la realidad del país, y la dificultad que tiene para entenderla y asumirla, creo que lo mejor que podría hacer Iván Duque, su equipo de ministros y su vicepresidenta, es abandonar el cargo y permitir que otro que si lo pueda hacer, lo ejerza.

Es claro que a Iván Duque le ha quedado difícil entender las necesidades de cada territorio en Colombia, no solo en materia de orden público, sino también en lo ambiental, lo social y lo económico. Basta con mirar lo que escribe en su cuenta de Twitter para darse cuenta de que su mente está puesta en otro lugar y en otra época.

Un presidente que no es capaz de entender las preocupaciones medio ambientales de municipios y veredas del país y permite la implementación del fracking y el retorno a la aspersión del glifosato en los cultivos de coca, no merece ni siquiera una segunda oportunidad. Preocupaciones como estas son justamente las que tienen campesinos y las comunidades afrodescendientes e indígenas y merecen ser atendidas, ¿Qué le costaba escucharlas antes de trabajar en esos dos decretos señor presidente?

¿No dizque está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente?, si es cierto esto, ¿con que tipo de medio ambiente está comprometido?, porque lo único que está haciendo con estas dos decisiones que tomó mientras el país se preparaba para unas cortas vacaciones de fin de año, es promoviendo su destrucción.

Cuidar de los ríos, lagos, lagunas, páramos, selva, y de toda la fauna que habita en estos sistemas ecológicos no es una cuestión de izquierda, ni muchos menos un acto de debilidad. Es un tema de sentido común, del que por lo visto Iván Duque carece.

Si el presidente no lo sabe, Colombia está implementado un proceso de paz en medio de un conflicto armado que no ha terminado

Por otro lado, el primer mandatario habló de tomar medidas inmediatas en el municipio de Bojayá ante la “supuesta presencia de grupos armados ilegales”. Si el presidente no lo sabe, Colombia está implementado un proceso de paz en medio de un conflicto armado que no ha terminado y que es alimentado en gran medida por el narcotráfico y que mucha de la población en municipios y veredas se encuentra amenazada, luego no es posible, que un jefe de Estado, en un país como el nuestro, trine frases como estas:

Hemos tomado medidas inmediatas para Bojayá (Chocó), sobre supuesta presencia de grupos armados ilegales. Se fortalecerá presencia y pie de fuerza, monitoreamos situación para neutralizar hechos que puedan atentar contra tranquilidad de sus habitantes. #PresidenteDuqueEnRCNRadio — Iván Duque (@IvanDuque) January 2, 2020

A esta desafortunada realidad que acompaña a nuestro primer mandatario hay que sumarle su necedad de no querer crear un escenario real de diálogo permanente entre esa Colombia

Publicidad

profunda y el Gobierno Nacional.

Solo Iván Duque cree y está convencido que armando una plataforma virtual para que el que quiera opinar sobre los temas del país, ingrese y se dedique a escribir sin saber si será leído o escuchado por una persona de carne y hueso que tenga los ojos, oídos y la mente abierta. Además, con las precarias condiciones de los colombianos en los diferentes territorios, ¿será que si podrán conectarse a la red de Internet?; ¿Cuántas personas en Bojayá (Chocó), Barbacoas (Nariño), Chuchurubí (Córdoba), las Mercedes (Meta), Barrancominas (Guainía), se han conectado y han participado de la tal conversación nacional?

Hasta el momento el presidente Duque lo único que ha demostrado es que es un tipo bonachón, inteligente y estudioso

Hasta el momento el presidente Duque lo único que ha demostrado es que es un tipo bonachón, inteligente y estudioso, pero empecinado en que lo escuchen sin escuchar a los demás, que desconoce las necesidades de un país mayoritariamente de familias de estratos 1, 2 y 3, y que poco le interesa conocerlas, entenderlas y poner un granito de arena para suplirlas. Que es una persona que llegó a la presidencia de la república por accidentes de la vida y no porque se haya preparado para ello.

Es por esto presidente Duque que por el bien del país, lo mejor que puede hacer es renunciar al cargo, lo mismo que su vicepresidenta quien opina de todo y en su afán por querer mostrarse como la que más conoce, dice y escribe frases desafortunada y en ocasiones incoherentes.

De verdad presidente Duque, siga el ejemplo del Papa Benedicto XVI y renuncie, porque está visto que escuchar y entender, no es precisamente una de sus virtudes. Para gobernar un país en medio de una realidad que cambia cada semana, se requiere de una actitud reflexiva que claramente usted, no tiene.

Finalizo esta opinión utilizando una frase del expresidente Álvaro Uribe dirigida a la cúpula militar durante su mandato, cuando una reunión en la brigada castrense de Capera, donde se enteró de la presencia de la insurgencia en una zona rural cercana y de la desatención de las fuerzas militares a un llamado de la población.

“Daría la impresión de que los que viven en el otro mundo no son los guerrilleros, sino nosotros. Aquí no hay más que ponernos las pilas y definir si somos capaces o no. Si somos capaces, sigamos con esta responsabilidad, si no, renunciemos a ella, pero esto es en serio”

Piénselo, le aseguro que Colombia entera se lo agradecerá.

@sevillanoscar