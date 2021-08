Gustavo Petro, senador

Lo que menos uno espera es que en momentos como estos en que se requiere que la población colombiana entienda la importancia que tiene para el ser humano el dejarse aplicar la vacuna contra el Covid19, es que una persona como el senador Gustavo Petro que es escuchado por una gran masa en nuestro país, siembre dudas sobre la efectividad que esta tiene.

La intriga y la cizaña política es lo que menos le conviene a la salud del ser humano y en cambio lo que si le sirve es que todos los líderes influyentes se unan al llamado e inviten a todos a acudir a la cita de vacunación, entre otras para apaciguarlo y evitar que este siga mutando, porque ahí si no habrá poder humano que lo neutralice y será necesario no solo una nueva vacuna, sino además otras dosis de confinamiento mundial.

Supongo que no es eso lo que el senador Gustavo Petro busca, porque si estoy equivocado y eso lo que quiere, lo invito a que lo diga frente para que a todos los colombianos nos quede claro hasta donde llega su irresponsabilidad.

Si usted no recuerda doctor Petro, en Colombia hay millones de personas de escasos recursos que cuentan con la esperanza de la vacuna para hacerle frente al virus porque la estrechez económica con la que viven en el día a día, no les permite acceder al sistema de salud para contar con los cuidados que se requiere y así tener la esperanza de sobrevivir al contagio.

El Covid19 se ha llevado por delante a millones de personas de todos los estratos, y aunque no tengo la cifra, me aventuro a asegurar que son más los del nivel 1, 2 y 3 fallecidos y son precisamente estas personas las que están dependiendo de una vacuna para contar con la esperanza de sobrevivir a la pandemia.

Es por lo anterior doctor Petro, que sembrar intriga y cizaña a la efectividad de estas es una verdadera canallada y no está bien que un líder que busca la Presidencia de la República, siembre desconfianza en la única arma que puede salvar a las personas en el caso de un contagio.

Lo que salva a la gente del Covid19 doctor Petro no son los discursos veintejulieros, no señor, son las vacunas y no está bien que usted siembre cizaña sobre su efectiva. Deje de ser irresponsable.

@sevillanoscar