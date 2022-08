Comunicación pública no es publicidad

En los últimos días ha circulado información de la cantidad de plata que ha gastado el gobierno de Iván Duque en publicidad, atacándolo por lo excesivo y por dónde salió la plata para esa inversión. Es bueno aclarar que no es gasto sino inversión y que no es publicad sino comunicación pública.

La publicidad es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones desde diferentes aristas de pensamiento, con la intención de adquirir productos y servicios. Para que los “alienados” actúen de una determinada manera, o se manifiesten según las ideas elaboradas para acrecentar ventas y su narrativa. La Publicad es utilizada por marcas de calzado y ropa, automóviles, grandes plataformas, electrodomésticos, entretenimiento, etc. Ningún gobierno nacional o local, realizan o se valen de la publicidad.

En cambio, la comunicación pública es la planificación estratégica y operativa entre la ciudadanía y una entidad pública, con el objetivo de mantener informados a sus grupos de interés, brindando acceso fácil a la información, a la transparencia y el grado de satisfacción de los ciudadanos. La comunicación pública permite que todos los ciudadanos tengan acceso a información relevante a través a los medios de comunicación del Estado y en los medios masivos a través de pauta, en los cuales pueden encontrar contenidos de alta calidad, dirigidos a la comunidad y focalizado hacia los diferentes grupos y/o organizaciones sociales.

La comunicación pública está encaminada a la difusión de información y mensajes con distintos propósitos, dirigida a un público masivo. Para tener un alcance mayor, este tipo de comunicación integra medios como: televisión, prensa, radio e internet, aunque todos los mecanismos para el envío de datos e información son válidos. La comunicación pública es imprescindible en las entidades públicas porque coadyuva en el posicionamiento entre la opinión pública, en la atención a los ciudadanos, a la confianza en inversionistas y a sus resultados de gestión.

Por último, tenemos que la comunicación pública, se basa en el sector público, es decir, la comunicación que se hace entre entidades públicas, Estado y la ciudadanía en general.

De otra parte, creo que los rublos para la paz, no fueron para la divulgación de los resultados de gestión del Presidente Duque. Y digo que no creo, porque en la contratación pública, existen diferentes proyectos de inversión que no son para lo que se le antoje al ordenador del gasto, sino para lo que establece el presupuesto y su plan de gobierno. Lo que creo fue que se realizó un traslado presupuestal por la baja ejecución.

Interesante que el gobierno saliente aclare el hecho y salga a la luz el responsable o irresponsable que no invirtió el dinero para lo que era inicialmente.

Posdata:

Iván Duque invirtió $45 mil millones de pesos en comunicación pública (no publicidad), mientras que Gustavo Petro en su Bogotá Humana, $307 mil millones en el mismo rublo. Los dos en cuatro años, con el precedente que uno en condición de presidente y el otro como alcalde y con diferencia que el alcalde terminó su mandato hace seis años y medio.