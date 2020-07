Como medida para combatir el crescendo del contagio por COVID 19, La Alcaldía Mayor de Bogotá concertó con el Gobierno Nacional el cierre escalonado de Bogotá. De primeras nos toca a las localidades del corredor centro-sur oriente (Chapinero, Ciudad Bolívar, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito, Usme), Localidades con altas problemáticas de recepción de personas ejerciendo prostitución o actividades sexuales pagadas, desplazadas, habitantes de calle, ruralidad, multidiversas y un cúmulo de problemáticas sociales que no alcanza a medir el DANE a través de sus instrumentos que retratan a la Localidad de Los Mártires con solo 1.28% de sus habitantes con necesidades básicas insatisfechas.

Según el DANE Bogotá tiene una población cercana a los 7.200.000 de habitantes y, en las localidades mencionadas se concentra el 47% de personas con necesidades básicas insatisfechas, es decir 3.384.000 personas. El DANE también reporta que en promedio cada hogar se conforma por tres personas pero van in crescendo los hogares unipersonales como en mi caso pero por la medidas decidí adoptar a dos personas, entonces cumpliría con el promedio. Cabe anotar que mis adoptados no tienen puntaje SISBEN y el mío es de 63.90, entonces supero los puntajes de SISBEN para personas clasificadas en Nivel 1 o 2 que pueden recibir algún tipo de “ayuda”, claro que mi trabajo me da para sostenerme y a mis adoptados. Estaríamos hablando de 1.128.000 familias en solo las ocho localidades de Bogotá mencionadas.

Pero ¿serán suficientes para las 20 Localidades de Bogotá los recursos para garantizar los derechos de la ciudadanía cuando se anuncian solo “ayudas” para 700.000 familias? Nuevamente creo que no…Para empezar no son ayudas sino el cumplimiento del deber constitucional que se impuso Colombia a partir de su Carta Magna, segundo ¿Dónde están los recursos para combatir la pandemia? ¿Por qué se sigue “auxiliando” a la banca y a algunos sectores económicos cuando quienes mueven a esos sectores económicos siguen en la zozobra?

Son muchas preguntas que en el corto plazo y tal vez jamás tendrán una respuesta pero solo el constituyente primario, la ciudadanía, tiene el poder de transformar el estado de cosas para todos estemos en la cama y no la mayoría no esté en el suelo.

@Dianatrans