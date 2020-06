El Gobierno nacional ha anunciado que debemos pasar el día del amor y la amistad, Halloween y hasta navidad en presencia del SAR COV 2…COVID…Pero para muchas y muchos la pregunta del millón es ¿y ahora qué?

El gobierno nacional y los gobiernos territoriales anunciaron formas de ayuda a las personas, que no son más que simplemente el cumplimiento de los deberes que el Estado se impuso a partir de un autoreconocimiento como Estado Social de Derecho, no es un regalo, no es una dadiva y tampoco es una actitud misericordiosa…es la obligación de Colombia como Estado y que tiene que materializar su gobierno.

En Bogotá se han identificado 403 barrios que son calificados como los más pobres, el Ministerio del Interior anunció ayudas a las poblaciones que son atendidas a través de sus dependencias como las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales pero en muchas regiones ni siquiera esto se ha visto y en algunas localidades de Bogotá que por ciertas condiciones viven personas en una pobreza vergonzante u oculta, Localidades con barrios estrato 3 y 4 ni siquiera la “ayuda” que prefiero llamar asistencia debida, ha llegado.

A mi parecer la estrategia SISBEN no funciona, el sistema de beneficiarios de los programas sociales no ha sido la mejor forma de decidir quien merece o no la ayuda…muchas personas viviendo en estratos 1 y 2 son las que se han convertido en maltratadoras de otras que están en peor condición, expulsando de sus sitios de vivienda, secuestrando bienes y la respuesta institucional no es oportuna ¿pero que se podría esperar de un estado neoliberal?

¿hemos pensado en lo que necesitan los bares, discotecas y prostíbulos en época de pandemia? ¿hemos pensado de qué viven o como comen las personas que laboraban en estos sitios? ¿hemos pensado que hacer para contribuir solidariamente a la mejora de las situaciones de toda aquella persona que vive la pandemia en medio de dificultades? Y lo que creo más importante ¿Hemos exigido que quien puede hacer control político en lo nacional y en lo territorial cumpla con sus funciones y propicie una asistencia obligada equitativa para todas las personas en Colombia?

Yo creo que no…