Se ha conocido la posibilidad de que el actual presidente, Iván Duque Márquez, mantenga su no tan exitoso programa de Prevención y Acción hasta febrero. EL programa pudo ser una buena alternativa para dar a conocer en su momento las medidas, la gestión y los avances que el gobierno nacional estaba tomando para combatir el covid.19, especialmente cuando el nivel de incertidumbre y preocupación estaba por las nubes.

Ese espacio al final se ha convertido en un °Charlas con Duque °, un programa en el que se habla y premia la gestión de esta administración.

Ahora, se conoce que por medio de un contrato por valor de $6.382.000 destinado a la producción y emisión de contenidos, se busca en el 2021 crear secciones que resalten los avances en la política internacional, la gestión presidencial, noticias destacadas de la semana, notas resaltando la economía naranja y un espacio de entrevistas a personajes destacados del país, posiblemente sea conducido por el mismo Presidente, este último espacio tendría una duración de 60 minutos los días jueves a través del Canal Institucional.

Sin duda Duque tiene un gran equipo asesorándolo con los contenidos y temáticas que mostrará, pero no puedo dejar de pasar un par de concejos sobre algunas secciones que pueden interesarle a nuestro presidente hambriento de espectáculo.

Grupo de Lima bailable

El concepto del grupo de Lima se reinventa, ya no buscará la salida del dictador maduro, al menos no políticamente, será una batalla musical simbólica en la que dos equipos lucharan para “liberar Venezuela”. Duque bailará y liderará al equipo “los duques del baile”, el lado venezolano será representado por “los antidemocráticos –o tiranos- del ritmo”, todavía no tengo claro el nombre, ese grupo será liderado por un bailarín que representaría a Maduro.

Cada semana los dos grupos de baile deberán preparar y mostrar una coreografía extraordinaria, el objetivo será sorprender a un jurado exigente al que le apasiona la danza y la democracia. El grupo ganador será el que obtenga un mayor puntaje, al final de cada temporada se sumará y se sabrá quién es el ganador. Se espera que sea una competencia reñida.

Carreras presidenciales

Aprovechando y resaltando el hecho de que Duque obtuvo la votación más alta de la historia en las elecciones presidenciales, se creará una competencia de conducción que mostrará el talento de nuestro presidente al volante. Se usará como una metáfora para resaltar cómo ha conducido al país y cómo ganó la “carrera” presidencial.

Se usarán desde karts hasta autos de alto nivel, los invitados serán desde políticos izquierdosos hasta amigos de extremo centro. Previo a la competencia se debatirá de forma muy amigable sobre algunas iniciativas del gobierno. Panaca es un espacio que serviría para realizar las competencias automovilísticas.

Será interesante ver cómo Fajardo, fiel a su filosofía de no polarizar, evita acercarse a los extremos o tomar curvas a la hora de pedírsele una respuesta concreta cuando es indagado. También a Duque tratar de estar siempre en el extremo centro de la vía y ocultar su fijación por irse a la derecha de las cosas.

P de “my president”

Esta parte será mucho más testimonial, desde territorios lejanos se muestran relatos de ciudadanos del común beneficiados por las políticas y el liderazgo de Duque. Personas beneficiadas con casas de interés social o pobladores que agracen la presencia del presidente de Duque en el programa de las 6 de la tarde.

El programa empezará con una foto y una pregunta “casual” que servirá para darle vida a la conversación, de forma modesta el presidente responde el contexto de esa foto. Por ejemplo, él terminando de pintar un precioso mural que hizo sin ayuda, el mural lo pintó en una casa que fue beneficiaria en el programa de “mejora visual de vivienda”.

Al final de cada testimonio los beneficiados deben decir la frase insignia del programa P de “my president”, no importa que quienes den los testimonios no sepan inglés.

Con esto se busca demostrar que el gobernante de esta nación es simplemente una Persona maravillosa.

Yo me llamo I.V.A.N

El último espacio será una entrevista acompañado de una muestra de talentos, pueden participar ciudadanos y funcionario público afines al gobierno serán quienes puedan acceder a este espacio. La idea es que la persona entrevista muestre alguna capacidad que represente algo Increíble, Valentía, Asombrosos y/o Novedosas.

Se espera que el primer invitado sea el expresidente Uribe, mostraría un show llamado “la marioneta humana”. Duque tendrá un espacio para demostrar alguna de sus habilidades, ya sea tocando la guitarra, jugando fútbol o sorprendiendo con actos de magia.

No sé si mis ideas sean aceptadas por parte del equipo de producción presidencial, pero lo cierto es que con o sin programa, cada semana tenemos asegurado un nuevo show por parte del presidente.