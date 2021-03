Imagen de referencia

El panorama de la seguridad para las mujeres en nuestro país es delicado y es motivo de enorme preocupación. El asesinato de una mujer a manos de su pareja en Ciudad Bolívar en el barrio La Playa y el aberrante caso en Fusagasugá, luego de que, Juan David Marulanda Jaramillo, pareja de María Camila, le propinó una brutal golpiza, agrediéndola con una botella para luego empalarla con un elemento de madera, demuestran que este problema no se va a superar sino ponemos todos un granito de arena.

Los hechos son tozudos, en Bogotá, por ejemplo, durante el 2020 se presentaron 2.953 casos de delitos sexuales, que revelan que 8 de cada 10 mujeres víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes menores de 18 años.

En este mismo período de tiempo se reportaron 19 feminicidios concentrados en un 61% en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa. Junto a esto también se presentaron 21.980 casos de violencia intrafamiliar, donde 7 de cada 10 casos las víctimas fueron mujeres, y en lo que va del 2021 llevamos 16 muertes violentas de mujeres, 8 de ellas denominadas como feminicidios, mientras tanto la Fiscalía investiga en la ciudad más de 430 denuncias por delitos sexuales.

Desde mi rol de concejal de Bogotá, he contribuido con acciones afirmativas para la prevención y eliminación de los diferentes tipos de violencia hacia la mujer y es por esto que quiero referirme a la implementación de una nueva modalidad en las Casas Refugio.

La Secretaría Distrital Para la Mujer creó desde el año 2013 las Casas Refugios en donde se brinda acogida, protección y atención integral a las mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencia que ingresan en virtud de una medida de protección otorgada por las Comisarias de Familia o los jueces con función de control de garantías.

Bajo este modelo de protección -las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar-, son atendidas por un equipo interdisciplinario que implementa acciones orientadas a la prevención, atención y restablecimiento de su derecho a una vida libre de violencias, promoviendo la interrupción del ciclo de maltrato al cual han estado sometidas y la reconstrucción de sus proyectos de vida, bajo el principio de la corresponsabilidad.

Con el ánimo de comprender un poco más los diferentes casos de violencia hacia la mujer que se presentan en la ciudad y entendiendo que no todos son iguales y que algunas de ellas se encuentran en riesgo y que por las características específicas de sus casos, hay quienes no quieren o no pueden ingresar al modelo actual, se diseñó un esquema intermedio bajo un ejercicio Piloto realizado entre el 28 de julio y el 21 de agosto del 2020, brindando alojamiento y alimentación gratuita a 17 mujeres víctimas de violencias con 28 de sus hijos, para un total de 45 personas. Esta modalidad de acogida buscaba: (i) la estabilización emocional de la mujer, (ii) la identificación de sus necesidades, (iii) la búsqueda de sus redes de apoyo familiares o sociales; (iv) brindarle información clara y oportuna sobre sus derechos, procedimientos y rutas.

Esto permitió definir los ajustes necesarios para fortalecer el modelo de atención y así cuidar de la mujer en la ciudad de Bogotá, promoviendo una política pública en aras de evitar todo tipo de violencia hacia ella.

A partir de esta experiencia recogida durante el piloto, junto con los análisis y revisiones realizadas por los equipos técnicos de la Secretaría Distrital de la Mujer y teniendo en cuenta las peticiones que sobre el tema se han realizado desde el Concejo de Bogotá y que quedaron plasmadas en el Proyecto de Acuerdo Distrital No. 0112 de 2020, se implementa la medida intermedia en las Casas Refugio para la atención a las mujeres con riesgo medio y alto de feminicidio” que propuse, con el apoyo de mi Bancada.

La Secretaría Distrital de la Mujer publicó en la plataforma SECOP II el proceso con el objeto de solicitar información a proveedores para “Prestar los servicios de alimentación, hospedaje y servicios básicos en el modelo intermedio para la atención a mujeres víctimas de violencia y sus personas a cargo”.

Una vez finalizado esta etapa y elaborada la estructuración de estudio de mercado y análisis del sector del proceso de selección, la Secretaría hará la publicación para dar paso a la contratación que permitirá contar con la Modalidad Intermedia de Casa Refugio en el primer trimestre del año 2021 que será útil para las mujeres víctimas de las diferentes violencias que hacia ellas se cometen.

Desde el Concejo de Bogotá seguiré apoyando este tipo de iniciativas, colocando un granito de arena para que cesen todas las violencias hacia la mujer en la capital del país y porque no, en todo el territorio nacional, donde estos hechos son más complicados por las complejidades que vive cada lugar, muchos de estos azotados por el conflicto armado, donde una vez más, les deja como las grandes perjudicadas no solo porque de una u otra forma han sido maltratadas física, psicológica y verbalmente sino además porque han tenido que sufrir la pérdida de sus esposos y el reclutamiento forzoso de sus hijos.

@luciabastidasu – Concejal de Bogotá