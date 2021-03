Enrique Pelañosa, ex alcalde de Bogotá

Con enorme sorpresa vi en las rede sociales que el exalcalde Enrique Peñalosa se refiere a la mención Gold (Oro) como “Mejor proyecto de tránsito” en el P3 Awards 2020 que obtuvo Bogotá por el Proyecto Metro. Hágame el bendito favor por Dios.

Acaso cree que el exalcalde que los bogotanos olvidamos que el proyecto de metro elevado lo hizo llevado por la presión que existía para que la obra no se archivara ni se cambiara por su juguete favorito, es decir, los buses de TransMilenio.

Le recuerdo doctor Peñalosa que mientras usted estuvo en campaña por su reelección como alcalde de Bogotá, mostró desprecio por la idea de construir un metro para la ciudad y que con tal de no perder, cambió su discurso y dijo metro sí, pero no subterráneo sino elevado, decisión que se aceptó para no perder el trabajo que en ese sentido hizo la administración de Gustavo Petro, más no porque se estuviese a gusto con el modelo.

Sin embargo doctor Peñalosa, vámonos más atrás en el tiempo y recordemos que en la campaña de 2007, cuando por primer vez usted quiso reelegirse como alcalde de Bogotá, fue cuando resucitó la propuesta de que Bogotá la apostara a un metro y no precisamente como idea suya sino de su rival de momento, es decir, de Samuel Moreno Rojas y que usted señor exalcalde, en su papel de candidato menospreciaba esta posibilidad y la trataba de mentirosa porque en su cabeza solo existía el TransMilenio.

Hoy, cuando la realidad habla por sí sola y las evidencias demuestran que la idea de construir un metro en Bogotá no era mala y que debió apostarse por esta modalidad de transporte urbano desde hace mucho, Peñalosa sale a reclamar un premio que no le corresponde dando muestras de que la mezquindad y la politiquería no le son ajenas.

Señor exalcalde, tenga claro una cosa y permítame utilizar un término muy coloquial, “los bogotanos no somos bobos”, si por usted hubiese sido, hoy no tendríamos la posibilidad de construir el metro y más bien estaríamos llenos de troncales de TransMilenio con sus buses favoritos, es decir los que utilizan diésel.

Este premio doctor Peñalosa, no es ni siquiera para la alcaldesa Claudia López, sino para la ciudad que ha sido resiliente y ha tenido que soportar más de 50 años con un tráfico caótico, abandonado a su suerte por la mezquindad de quienes la han gobernado, los mismos que han sido incapaces de dar continuidad a los proyectos heredados y llegan a cambiarlos e iniciar uno nuevo, no importa si para esto deben botar los recursos invertidos a la caneca de la basura.

Creer que el Metro de Bogotá se está construyendo gracias a Peñalosa es tanto como decir que la paz se está implementando gracias a Duque, así es que señor exalcalde, no reclame lo que no es suyo, el premio a “Mejor proyecto de tránsito” en el P3 Awards 2020, es de los bogotanos.

@JazminBaronC