Por: Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera*

“Solos podemos hacer tan poco, juntos, podemos hacer mucho más”. Está famosa frase de Helen Keller anima a los desinteresados organizadores de algunas redes sociales que se han organizado de forma espontánea y “orgánica” entre “Españoles en Colombia”. Su objetivo es casi que un derecho humano: regresar a sus casas. Son turistas y trabajadores residentes en España a los que las restricciones en los vuelos internacionales les ha afectado, en su economía y en su salud. Solo piden que se autorice un vuelo Bogotá-Madrid en las próximas semanas. Estos vuelos son comerciales, por lo que los usuarios pagan el servicio al precio que decide la compañía. Ellos saben que, solo uniendo sus voces, las autoridades les van a hacer caso.

Se estima que puede haber hasta 300 nacionales de, y residentes en, la Madre Patria que aun no han sido repatriados en los vuelos “humanitarios” a los hizo referencia el Presidente Duque en su alocución de la semana pasada. Según comentarios atribuidos a funcionarios de uno de los consulados, el problema se centra en “la actitud de la alcaldesa de Bogotá”, que está poniendo muchas trabas al tráfico en el aeropuerto del Dorado. “Este es el cuello de botella”.

La tragedia es clara: los costes de vida de un mes pasan factura, y la preocupación por la familia es altamente estresante. “Tenemos volver para encargarnos de nuestros padres” – comenta una pareja de españoles que llevan malviviendo un mes en el eje cafetero – “si esto no es un motivo humanitario, no sé lo que puede ser. No pedimos caridad, pedimos un billete avión. Y bien caro que nos lo van a cobrar.”

La compañía Iberia, mientras tanto, está gestionando la venta de billetes. Las críticas a la aerolínea de bandera española se centran no solo en el precio, unos USD $400 solo por el trayecto de ida, sino en la confusión sobre el método de pago y una total ausencia de empatía con sus clientes. “Ellos (los funcionarios de Iberia que llaman a vender el billete) también estarán cansados, pero, al final del día, duermen en sus casas. Nosotros hemos tenido que dormir en Cúcuta en la calle hasta que alguien se apiadó de nosotros”.

Publicidad

Aun reina una gran confusión respecto al pago de los billetes y si hay disponibilidad o no para el próximo vuelo (el consulado en Bogotá comenta en su página web que no la hay). En todo caso, es imprescindible organizar otro vuelo en las próximas semanas, lo que se organiza mediante una lista en el consulado de España en Bogotá, recopilada entre aquellos que manden sus datos por email ( cog.bogota@maec.es ). La compañía se supone que contactará con los inscritos.

“Mi tía y mi abuela están con una niña de 3 años y no las han llamado.” Se queja otro miembro del grupo de whatsapp “Españoles en Colombia”, que está exigiendo al gobierno español que organice cuanto antes los vuelos que sean precisos para repatriar a todos sus nacionales y residentes. Por eso piden la ayuda de todos para que su voz se oiga en la mayor cantidad de foros posibles.

Si estás en esta situación o conoces a alguien que lo esté, puedes apuntarte al grupo de whatsapp “Españoles en Colombia” en el número +34673690408. Por favor, pon tu granito de arena en esta buena causa, difundiendo este artículo a todas tus redes (en Colombia y en España). Si nos quieres dar más información, también puedes hacerlo a través del grupo de Whatsapp.

*Columnista invitado