Imagen de referencia

Destaco este hecho en el Ejército Nacional porque era un cambio que se necesitaba y doy las gracias a la periodista Adriana Villegas por hacer la denuncia pública de que en batallón militar se recitaban versos que degradaban la dignidad de la mujer. Es un tema que me ha llamado mucho la atención, por que perjudicaba gravemente la imagen de las Fuerzas Militares.

La nueva cartilla habla de los verdaderos principios morales que tienen las Fuerzas Militares y como se destaca en los diferentes coros el papel de la mujer en la lucha por preservar el bienestar del país.

Con estas las frases que los soldados deben aprender de memoria y recitarlos en cada uno de sus ejercicios de entrenamiento físico, se pueden inspirar también en los momentos más difíciles que de su carrera militar, más aún porque afianza los valores y principios morales que se deben de promulgar en la Institución.

Esta noticia quizás no resuene mucho ni esté en los primeros lugares de periódicos y noticieros, más no por esto se debe desconocer el hecho porque es algo fundamental para construcción de la ciudadanía, donde las Fuerzas Militares cumplen un papel muy valioso, motivo porque el que se deben ganar el afecto de la población en general, que claramente no lo van a hacer degradando a la mujer con cánticos que dejan mucho que pensar porque incitan a la violencia de género y le ponen dibujan trofeo.

Me alegra saber que al interior del Ejército Nacional se dieron a la tarea de analizar y reflexionar sobre el daño que le hace a la misma institución este tipo de letras, porque Colombia viene en la tarea de destacar la participación de la mujer en la vida de la Nación, tan es así que hoy día la Vicepresidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá están en manos de una persona género femenino, y a partir del mes de enero, sucederá lo mismo con la Procuraduría General de la Nación.

Quedo más tranquilo al saber que se esta trabajando en formar personas integras, con altos niveles de principios que ponen a disposición todo su ser, para la defensa de la Nación, en esta momentos dónde el ser humano se aleja de la integridad y las buenas costumbres.