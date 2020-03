De acuerdo con la Procuraduría, no se evidenció existencia de gel antibacterial para viajeros internacionales ni nacionales, en lugares estratégicos del aeropuerto.

Por: David González*

Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, huracanes; innumerables son las tragedias naturales, algunas previsibles otras no, que terminan causando miles de muertos año tras año. Hoy como nunca antes el mundo enfrenta una crisis global causada por el Coronavirus o Covid-19, y también por primera vez tenemos la oportunidad de ver el tráiler de lo que sucederá el día de mañana, que algún país haya hecho oídos sordos a la afectación de China, por extremada confianza o ignorancia vaya y venga, pero pasamos por un momento histórico donde la película se exhibe en España, Italia o Inglaterra y los espejos sobran, cualquier decisión desestimando el brote, va a costar la vida de miles de personas.

En los países de Europa no tomaron medidas pensando que el virus “era una cosa de los chinos”. Se les alertó desde Naciones Unidas y muy pocos gobiernos tomaron medidas drásticas y difíciles. En Colombia la sensación generalizada es un poco más de alerta desde hace una semana. Ojalá no cometamos el error de pensar que esto es una cosa “de los chinos o de los europeos”.

Aguas tibias y extremada cautela se refleja en las medidas decretadas en Colombia, bien o mal pero al menos se han tomado. Es un despropósito ver el caso mexicano que ha politizado el brote y lo ha desestimado por completo, antier mismo jugaba la liga MX con público y éste fin de semana transcurre él VIVE LATINO 2020 (puede ser visto en vivo en https://www.youtube.com/watch?v=XhEuyLN3GiM).

Pasa también en Inglaterra una de las superpotencias globales, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, ha afirmado “las familias perderán a sus seres queridos antes de tiempo en la medida que el brote empeore”, pero al mismo tiempo no toma medidas drásticas y erráticamente ordenó dejar de hacer la prueba a quienes no presentan síntomas avanzados.

No está loca Claudia López al pedir que se restrinjan los vuelos provenientes de Europa, deberíamos ir mas allá e incluir a México en la lista negra; tristemente el país hermano es dirigido hoy por AMLO: un total irresponsable. Es el momento para que surjan los líderes. No más decisiones de follower, es el momento de actuar a la altura de las circunstancias, en este instante seguramente según el tráiler que sintonizamos en las noticias internacionales, deambulan cientos de contagiados por ahora asintomáticos por Colombia; es la hora de restringir el movimiento y cerrar los colegios y universidades. No lo olvidemos, que ya Italia, España, entre otros, han hecho oídos sordos. Bien concluye Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con el nivel de amenaza que todos enfrentamos. Esto no es un simulacro, este no es el momento de rendirse, no es el momento para excusas”.

Como ciudadano de a pie, me permito citar a John F Kennedy: “no preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por tu país”. Es la hora parar la difusión de noticias de fuentes poco veraces, no es momento de entrar en pánico, pero sí de actuar responsablemente, es hora de mantener la calma y los niveles de cortisona en regla; todo esto ayuda al sistema inmunitario a gestionar la crisis, para la muestra les dejo la cuenta del coronavirus @coronavid19 que puede ser tan divertido como esto:

*Consultor en tecnología