Esta semana muchos colombianos celebramos la propuesta del día sin IVA, promovida por el Gobierno Nacional con la idea de estimular la actividad comercial de cientos de empresas y toda su cadena económica, que indiscutiblemente mueve millones de trabajadores en el país.

Sin embargo, para sorpresa de los colombianos, o tal vez no, senadores de la izquierda como Gustavo Petro, pedían a las personas NO salir a comprar en el día sin IVA porque era riesgoso. Lo curioso es que unos días antes, incitaban a los colombianos a salir a marchas sin aconsejarles medidas de protección que eviten el contagio del Covid 19, por la aglomeración que se producen en este tipo de convocatorias y sin importarle que en medio de la jornada se pudieran presentar actos de vandalismo, ataques a la fuerza pública y pérdidas millonarias para el patrimonio de la ciudad y el comercio.

No sorprende que mientras la mayor parte del país, quiere construir, salvar empleos y recuperar la economía, la izquierda pretenda acabar el comercio con cuanta marcha se pueda inventar, obsesionados por llevar la contraria, destruyendo y criticando cuanta iniciativa tiene el Gobierno por proteger y salvar millones de empresarios y trabajos en el país. Pero cuando de caos y destrucción se trata, están en primera fila para pedir a los colombianos que se expongan y acaben con lo poco que ha sobrevivido del comercio en ciudades como Bogotá por ejemplo.

¿Cuándo será que personajes de este sector político van a actuar de manera responsable con el país que dicen querer? ; ¿es difícil que Gustavo Petro entienda que mientras no haya empleo y la empresa privada no genere ingresos, no podrá existir calidad de vida?

No puede ser que para este señor sea más importante convocar a una marcha para que los colombianos salgan a gritar “Abajo Duque, arriba Petro”, sin importarle que en medio de la jornada se puedan contagiar de la misma enfermedad de la que el Gobierno Nacional ha puesto todo su empeño para cuidarlos y evitar su mayor propagación.

Por supuesto que hubo problemas en la jornada del día Sin IVA, pero esto es algo que corresponde más a la falta de conciencia ciudadana, que desobedece las medidas que constantemente se han enviado para que se autoprotejan. Cada colombiano debe ser responsable de sí mismo y no debe esperar a que llegue “Papá Estado” a decirle cómo debe actuar, porque de manera insistente se ha recomendado a todas las personas que sigan las medidas para evitar mayores contagios.

Los casos de desorden que se presentaron en la jornada del día viernes 19 de junio, corresponden a la inconsciencia que tanto nos caracteriza a los colombianos, hecho del que se aprovechan políticos de izquierda como Gustavo Petro para pescar en rió revuelto y en lugar de llamar a la calma y a un mayor orden, envían mensajes incendiarios, olvidando que hace unas semanas promovían marchas que a diferencia de la jornada del Día Sin IVA, no benefician en nada al país.

Mientras hayan ciudadanos firmes que defiendan la libertad económica, la libertad de competencia, el crecimiento económico y defiendan el comercio, la izquierda no tendría cómo reinventarse.

Un país empobrecido y con hambre, es más fácil de manipular y destruir, por eso, los colombianos celebramos los $5 billones en ventas, que dejó el primer Día Sin IVA en Colombia, dejando claro que el país se rehúsa a dejarse quebrar y que el resurgimiento económico NO debe pelear con el auto cuidado y las medidas de contención del virus.

Ciudades como Medellín nos muestran que lo uno no pelea con lo otro y que lo debemos hacer es acatar las medidas de bioseguridad que el Gobierno Nacional, con insistencia recomienda todos los días para evitar contagios masivos.

De esta manera, podremos contribuir a incentivar el consumo, favoreciendo el comercio y la libre competencia en estos días tan difíciles para todos. Mientras tanto, evitemos prestar atención a los mensajes irresponsables de políticos de izquierda como Gustavo Petro por ejemplo, que solo les interesa pescar en río revuelto para exaltar su nombre, sin importarles el bienestar de los colombianos.

@josiasfiesco