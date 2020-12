Senado de la República - Archivo

En épocas preelectorales los movimientos y partidos políticos dan a conocer idearios que supuestamente guiarán el devenir de sus administraciones de alcanzar la autoridad que le otorgue el ganar el proceso al que se presentan. Pocas veces esto se hace realidad.

El Alcalde de Jamundí armó todo un espectáculo mediático por haber desacatado un fallo de tutela que le ordenaba restituir en su vinculación laboral a “Oriana” Cuatindoy Papamijo, transgénero, indígena, víctima del conflicto armado y con otras particularidades que le obligaban a pedir al Ministerio del Trabajo concepto que le permitiera desvincularla muy a pesar de su nombramiento en provisionalidad para cumplir funciones administrativas en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Jamundí y fuera de ellas cuando era requerida.

A este punto me cabe la pregunta ¿Conocen Alcaldesas, Alcaldes, las Gobernadoras, Gobernadores las características lo que hoy llamamos técnicamente interseccionalidades, de las personas que trabajan con o para Ellas y Ellos? Y derivado de lo anterior ¿ Conocen Alcaldesas, Alcaldes, las Gobernadoras, Gobernadores que se hace necesario para desvincular a personas sobre las que recae por ciertas particularidades la figura de la estabilidad laboral reforzada?… Yo creería que no pero no solo Ellas y Ellos sino muchas de las personas que son nombradas en la cabeza de las instituciones gubernamentales de cualquier orden.

¿Será que el Alcalde de Jamundí entiende que el debido proceso se refiere a todo lo relacionado con un proceso ya sea este de índole administrativo? Habiendo leído el recurso de nulidad interpuesto como respuesta al desacato creo que debo recomendarle buscar otra asesoría jurídica por cuanto el Juez de primera instancia o de segunda instancia solo puede versar su fallo sobre lo pedido por la parte demandante y no por una petición de nulidad que pretende justificar una vez se ejecutoriado el fallo, vicios procesales.

Los Movimientos y Partidos Políticos inician procesos de coptación electoral con poblaciones tradicionalmente discriminadas y apartadas del poder asumiendo compromisos partidistas con Ellas y Ellos que finalmente no se cumplen. Al Concejo de Bogotá llegaron denuncias de tratos inadecuados en disfavor de personas hacen parte de los sectores sociales de personas con identidades de género, expresiones de la identidad de género y orientaciones sexuales diversas y caigo en cuenta que son del mismo partido político o de las alianzas partidistas que lograron dar alcance al puesto de elección popular.

Solo queda que las personas se aparten se subjetividades que hasta guían sus decisiones eleccionarias y, que todas y todos, nos alejemos de ejercicios victmizantes mediáticos para dar lugar a una verdadera justicia social.

@DIANATRANS