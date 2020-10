COVID-19: Al Aire Libre

Hay muchas cosas que no sabemos sobre Covid19. Por ejemplo, no sabemos cómo ni cuándo fue transmitido de animales a humanos, no sabemos si existe inmunidad permanente, o si personas se pueden infectar más de una vez, no sabemos si el riesgo varía según el tipo de sangre, no sabemos por qué algunas personas no se contagian aun estando expuestas al virus, no sabemos por qué diferentes personas reaccionan de manera distinta al mismo tratamiento, no sabemos si la cepa actual del virus es más contagiosa que la inicial, no sabemos cuándo tendremos la vacuna, ni su nivel de efectividad o seguridad. En realidad, no hemos aprendido lo suficiente.

Por más críticas que se le hagan al mundo científico, hay cosas que sí sabemos. Sabemos que a Covid19 le encanta la gente. Sabemos también que a Covid19 le gusta más el clima frío que el clima cálido, y le gusta más baja altitud que alta. Sabemos que la droga Remdesivir, aunque no mejora la probabilidad de supervivencia, acorta el curso de la enfermedad. Sabemos que a jóvenes y niños poco les afecta; sabemos que las personas con condiciones preexistentes, las personas mayores a 65 años y los hombres corren mayor riesgo. Sabemos que puede causar problemas neurológicos como psicosis o delirio. También sabemos que hay 160 proyectos de vacunas en el mundo.

Hay dos realidades muy importantes para recalcar. La primera es que tendremos que coexistir con el virus mucho tiempo y veremos olas de rebrotes en muchos lugares. Los epidemiólogos más optimistas estiman que no tendremos inmunidad colectiva antes 18-24 meses. La segunda es que en lugares cerrados es más probable infectarse que en los exteriores. Covid19 se contagia a través de pequeñas gotas respiratorias que se liberan en el aire al hablar, toser, o estornudar. En espacios interiores con poca ventilación es más fácil inhalar estas gotas. En los exteriores generalmente hay mayores espacios y el aire fresco se está moviendo constantemente dispersando las gotas, por lo cual hay menos probabilidad de inhalarlas e infectarse.

Felizmente, diferentes organizaciones han empezado a entender esta realidad y están aprendiendo a trabajar en espacios abiertos. AeioTu Al Aire Libre es un proyecto de AeioTU/Fundación Carulla, empresa social dedicada a la educación de la primera infancia.

AeioTu está implementando AeioTu al aire Libre en sus centros privados buscando acercar a la familia a experiencias pedagógicas en espacios públicos. Esta estrategia se crea como un proceso anticipatorio al regreso de los niños a los centros en modelo de alternancia. Entre los objetivos está acompañar a las familias en el regreso progresivo al centro, entablar diálogos empáticos sobre la importancia de unirnos para priorizar el desarrollo de los niños, estrechar lazos de confianza y fortalecer la cohesión comunitaria.

Restaurantes, bares, escuelas, gimnasios, muchos negocios y oficios se están potenciando al aire libre, ayudando a recuperar la vida y la economía en medio de la pandemia. Las ventajas las tienen aquellas ciudades diseñadas con amplios espacios púbicos. En Latinoamérica se destacan las brasileras Curitiba, Porto Alegre y Sao Paulo con 51, 13 y 11 metros cuadrados por habitante, respectivamente. Hay ciudades con bajos indicadores en espacios públicos como Barranquilla, Cochabamba, y Guadalajara con 1,0, 1,6 y 2,5 metros cuadrados per cápita. Buenos Aires tiene 2,7, Cali 3,0, Santiago 3,7, Bogotá 4,1 y Bucaramanga 4,2. 1

Tenemos que encontrar maneras de activar la vida económica y educar a nuestros niños sin aumentar los contagios y fallecimientos. Esto requiere creatividad, disciplina y capacidad de adaptación. Estudios han demostrado que las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza tienen efectos anti estrés, eliminan la fatiga, combaten la depresión y la ansiedad, ayudan a la concentración, mejoran el rendimiento académico,2 y reducen considerablemente el riesgo de contagio.

El hombre lleva mucho tiempo vaciando concreto y contaminando desesperadamente.

Sin embargo, Covid19 nos enseña que en los momentos más difíciles de la humanidad la naturaleza y el aire libre son nuestros más grandes aliados.

