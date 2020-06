Este momento sin precedentes está llevando a las organizaciones y entidades que realizan las funciones más esenciales de la sociedad a transformarse de manera acelerada para brindar servicios que pueden ayudar a hospitales, profesionales de la salud e investigadores.

Esta situación ha impuesto demandas sin precedentes para las personas e instalaciones, así como para los sistemas y procesos. El uso de la tecnología ayuda a abordar algunos de los desafíos más importantes que está experimentando industria de la salud hoy en día. Por ejemplo, la tecnología ha ayudado a automatizar procesos y analizar datos, a unificar la información de los pacientes, dar soporte a los hospitales y profesionales de la salud mientras se ocupan del cuidado de los pacientes, así como ofreciendo soporte a los investigadores que continúan investigando nuevos tratamientos.

De hecho, algunas organizaciones en América Latina ya están implementando tecnologías como AI, Blockchain o Cloud, para ayudar a abordar los 5 de los desafíos más comunes que la industria está experimentando:

1) Información: responder a las preguntas de los ciudadanos

Las soluciones basadas en IA virtual se pueden utilizar para ayudar a abordar algunas preguntas que los ciudadanos puedan tener sobre COVID-19. Con el uso de las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para comprender cómo responder a las preguntas comunes relacionadas con COVID-19, las entidades pueden usar la tecnología para ayudarlas a satisfacer las demandas de los ciudadanos. Por ejemplo, en Colombia, el Gobierno Nacional acaba de lanzar un asistente virtual basado en IBM Watson Assistant for Citizens, para proporcionar respuestas a las preguntas de los ciudadanos sobre COVID-19. El asistente está disponible en el sitio web coronaviruscolombia.gov.co y puede responder a las preguntas frecuentes sobre COVID-19, tales como: “¿Cuáles son los síntomas?”, “¿Cómo limpio mi casa correctamente?” o “¿Cómo me protejo?”.

2) Control de Infecciones: apoyar a la fuerza laboral para ayudar a monitorear infecciones

La inteligencia artificial puede ayudar a identificar potencialmente algunos de los síntomas asociados con Covid-19. La empresa chilena Codelco, la compañía más grande del mundo en producción de cobre, implementó IBM Watson Assistant, que actúa como un triaje inteligente, para ayudar a apoyar a su fuerza laboral en cuestiones de salud relacionadas con el coronavirus, con el objetivo de ayudar a Codelco a controlar la salud de los empleados.

3) Sistema hospitalario: ayudando a reducir la carga en los hospitales

Otra de las principales preocupaciones de las entidades de salud con el nuevo coronavirus es no sobrecargar los hospitales y los sistemas de salud. Este es el objetivo del sitio web CoronaBr. El enfermero virtual “Pedro do CoronaBr” hace las primeras preguntas que un enfermero posiblemente haría en un triaje hospitalario, basándose en el protocolo seguido por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Esto permite una evaluación de pacientes para calificar a aquellos que podrían necesitar atención médica y quiénes no la necesitarían, dando orientación a aquellos con síntomas que podrían quedarse en casa. Esta solución cuenta con la infraestructura de nube pública de IBM.

4) Atención de pacientes: unificar los registros

Otro de los puntos clave para las instituciones de salud son los datos y la información generada por cada uno de los pacientes. Uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas de salud es la fragmentación de la información del paciente en los centros de salud, hospitales, laboratorios, compañías de seguros y el resto del ecosistema sanitario. Las soluciones basadas en blockchain pueden ayudar a unificar los registros de pacientes con los niveles requeridos de cifrado y transparencia. Por ejemplo, Healthchain ha desarrollado una red que utiliza IBM Blockchain, basada en IBM Cloud, para facilitar un intercambio seguro de datos de salud con el objetivo de ayudar a mejorar la atención y el cuidado del paciente. Healthchain utiliza blockchain para interoperar datos de salud de manera descentralizada, lo que permite una versión única de la verdad, que tiene como objetivo promover la medicina de precisión y ayuda a automatizar los procesos administrativos.

5) Investigación: ayudando a encontrar opciones de tratamiento

Finalmente, otro desafío que las instituciones de salud tienen que abordar es cómo pueden trabajar en el desarrollo de posibles opciones de tratamientos para combatir COVID-19. En Brasil, se están llevando a cabo estudios con la ayuda de IBM Clinical Development. Los estudios están siendo realizados por la Organización de Investigación por Contrato, Azidus Brasil y por Cellavita, un laboratorio de investigación, con el objetivo de encontrar posibles opciones de tratamiento para ayudar a abordar la pandemia de COVID-19.

*Gerente General, IBM América Latina