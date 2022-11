Cien primeros días, ¿Y la economía?

Ya se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Usualmente en este periodo de tiempo se suele medir el desempeño inicial de los gobiernos en nuestras democracias del hemisferio. Se suman las encuestas de favorabilidad que históricamente se hacen también. En el gobierno anterior en estos días no se llegaba al 27% de favorabilidad. Ahora en este nuevo gobierno, la favorabilidad supera el 60% según resultados de la misma empresa consultora, otras le dan el 47%. Evidentemente 100 días realmente no es un amplio rango de tiempo para medir resultados, pero así lo revisan los medios y la sociedad en general, pienso al menos se puede saber cómo será el rumbo de un gobierno por lo realizado en ese lapso.

La favorabilidad del gobierno se centra en Bogotá, el suroccidente y el caribe, no es muy favorable la gestión del nuevo gobierno en el eje cafetero y la región centro oriental, es decir, un similar comportamiento a las elecciones donde se evidencia la polarización que sigue viviendo el país. La oposición no da tregua, algunos con buenos argumentos, otros también desbordados ya rayando en el ridículo también, hay que decirlo. Por ejemplo, los temas que criticaban por impuestos a unas pensiones que finalmente no se hicieron, hablar de la afectación a una inexistente clase media con ingresos de más de 20 millones de pesos mensuales y la última, que unas multinacionales se irían del país por el gobierno actual. El común denominador, nada de esto fue cierto, no existe.

Los hechos y los resultados con el transcurso del tiempo son los que verdaderamente nos deben importar a todos los colombianos, para librarnos de especulaciones desde cualquier orilla de pensamiento. Me parece sana una oposición, y se debe arrancar con hechos, hay algunos analistas con hechos contundentes por ejemplo, para criticar al gobierno ante la reforma tributaria, y a su vez lograron cambios sustanciales en dialogo con el mismo gobierno. Todo lo demás son solo especulaciones, entonces vayámonos a los hechos de estos 100 días.

Se aprobaron los proyectos del Gobierno de la reforma tributaria y la paz total, se aprobaron el Acuerdo de Escazú y la Jurisdicción Nacional Agraria (sin mayores avances en todo el gobierno anterior), se lograron grandes avances en la reforma política, la ministra de Agricultura comenzó con pasos firmes y certeros la reforma agraria, adicionalmente y como buena noticia para miles de comerciantes, empresarios y para los habitantes sobretodo de frontera, se reactivaron las relaciones con Venezuela. En proceso la descentralización del Programa de Alimentación (PAE), y aprobada la condonación de los deudores del ICETEX.

Se podría decir que el gobierno está avanzando y cumpliendo sobre su programa pactado, la mayoría de propuestas en el congreso también han prosperado por la mayoría que a la fecha tienen, pero aún así, como se ha visto, no han ganado todas las batallas.

Para otras personas el gobierno ha sido pésimo en algunas carteras, con desaciertos y dejando espacio a la incertidumbre como en Minas y Energía. ¿Y la Economía? La cartera de Hacienda ha sido la más destacada e incluso reconocida positivamente por la oposición, bueno, la oposición responsable, cartera que incluso ya da más tranquilidad al querer abrir la opción de las nuevas exploraciones de hidrocarburos, tema bastante discutido y parece cada vez más cercano. La economía y su desempeño es el tema que más nos debe poner en vilo y en plena vigilancia junto con el gobierno. El PIB, la inflación y el desempleo entre otras variables son las que realmente debemos monitorear durante estos 4 años que se vienen. Claro, también la variación del dólar, de la cual hemos hablado antes sobre sus incidencias exógenas e internas.

La preocupación sobre la economía recae en todos, ya que sigue existiendo incertidumbre ante un gobierno de izquierda que a pesar de los pronósticos ha sido mas bien muy conciliador, respetuoso de las leyes e instituciones a la fecha. Con los resultados aquí mencionados, se evidencia el avance de un gobierno social, es posible de ahí la aprobación de tantos colombianos que demandaban un tipo de gobierno con esa tendencia.

Hay analistas que no ven con mucho optimismo el panorama económico futuro, con base a desaciertos, que los hay, por parte del gobierno. Ven que se destruye con la aprobada reforma tributaria el desempeño de algunos sectores, insisten con los comerciantes minoristas y tenderos. Asimismo, se prevé a nivel mundial una recesión, existe una creciente inflación mundial, en varios países, incluido Colombia y Estados Unidos, se están elevando las tasas de interés. Se piensa que se deben tomar medidas más certeras encaminadas a contrarrestar la inflación y que estimulen en mayor medida el crecimiento, y para esto último es importante el tema de exploración de hidrocarburos, no detener las inversiones petroleras.

Pienso ya existe un rumbo marcado, una agenda definida desde el inicio e indicios de respeto hacia esa agenda por parte del gobierno. El destino de la economía parece enfocarse al desarrollo de la industria, la agroindustria, la búsqueda de la equidad, ya se entregaron tierras a campesinos, se hizo una histórica compra por parte del Estado a Fedegan, en fin, la agenda se está cumpliendo y esto ayudará a la economía a largo plazo, es lo que esperamos, pero sí se deben atender las críticas de la oposición, el gobierno debe seguir siendo receptivo, atender a esta oposición, la inteligente claro está.

@Jack80x