Así quedó la reforma tributaria

Solo 4 millones de personas en Colombia declaran renta, de las cuales solo 1.5 millones de personas aproximadamente deben efectivamente pagar dicho impuesto. Sin mencionar la relación de las empresas, El Estado depende en gran parte del recaudo del IVA y el impuesto de renta de personas jurídicas. El objetivo real de la reforma tributaria es recaudar de una manera diferente, recaudar diversificando los impuestos, así como no depender tanto de los impuestos del consumo, sino más de las personas naturales y jurídicas. El objetivo de largo plazo es buscar ampliar la base de declarantes. El propósito es enfocar el recaudo a impuestos directos, por esta razón las grandes reformas en ese sentido. En general una buena tributación debe ser eficiente, progresiva y en lo posible equitativa, aquí mostramos cómo quedó la reforma tributaria en general.

En Hidrocarburos, se aprobó la sobretasa sobre el impuesto de renta, reemplazó al impuesto que se proponía sobre los precios altos, se logró acuerdo político. Dependerá de las utilidades de las empresas. Se aprobó la No deducibilidad de las regalías, con esto se espera recaudar más de 10 billones de pesos. Gran ítem para este recaudo esperado, así como polémico aún. Sobretasa al impuesto de renta también en sector financiero e hidroeléctricas.

Lastimosamente, no va el tema de la polémica propuesta a las altas pensiones superiores a los 13 millones de pesos mensuales, tema que habría sido un buen recaudo para esa pequeña población en Colombia que percibe este ingreso pensional. Tema también acordado y aprobado.

Para Las personas con ingresos de más de 10 millones de pesos al mes, se espera paguen más progresivamente en el impuesto de renta, es decir, no todos pagarán el mismo aumento, sino según su nivel de ingreso. Se subió el número de dependientes hasta 4.

Desafortunadamente, después de varios debates en el congreso, las iglesias y las diferentes entidades de culto ya no pagarán impuestos por las actividades que les generan ingresos, ajenas al propio desarrollo del culto. Tema que habría sido otro importante ítem de recaudo, grandes favorecidas todas las iglesias que levantaron la mano. Esperemos cómo culmina este tema específico luego de algunas conciliaciones pendientes.

En el sensible tema de los alimentos que podrían llegar a pagar impuestos, gracias a las conciliaciones y luego de escuchar a diferentes sectores, se logra no tributar a ciertos alimentos como el pan, la leche, la miel, arequipe, obleas, yogurt y bocadillo, así como varios alimentos ultraprocesados. Los que en general sí tendrán impuesto son las chocolatinas, los productos de pastelería, derivados del azúcar, y claro, las famosas gaseosas. Aún en conciliación la entrada de algunos productos alimenticios procesados.

En las zonas francas se quedan 2 tarifas, el 20% en renta para los exportadores, y el 35% para quienes venden a nivel nacional, pero quienes venden más del 60% de su producción en Colombia tendrán un régimen transitorio del 20% por 3 años. Los puertos no se incluyen y seguirán pagando un 20%.

El impuesto a los plásticos de un solo uso, finalmente comenzará en julio de 2023, el impuesto al carbono financiará en 80% proyectos ambientales y en un 20% el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Tema también polémico en la nueva reforma tributaria es la cárcel para los evasores, esto se encuentra aprobado. Contempla, si la persona incurre en una tercera vez en la evasión, tendría que pagar una condena en prisión, algo que no se había establecido antes y queda aprobado en esta nueva reforma tributaria.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dice estar muy satisfecho con el curso que se le dio a la reforma tributaria, se abona el tema de las conciliaciones, ojalá sean públicas, para que todos podamos conocer las decisiones finales y pendientes. La meta final propuesta para el primer año de esta reforma es de 20 billones de pesos finalmente, los cuales se necesitan para ejecutar los programas del gobierno, el normal funcionamiento del Estado, y por supuesto, el comienzo para encajar el país, ya que el déficit que se dejó en el gobierno anterior asciende a los 83 billones de pesos, tema no menor, como lo hemos mencionado antes. No siempre habrá acuerdos al 100% entre las bancadas del gobierno y la oposición, pero todo parece indicar que estamos más cerca de consensos, incluso ante posibles señales de no acordar en todos los temas desde la oposición.

