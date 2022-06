Sí hay un pequeño pico de Covid-19 en Colombia: Minsalud

El ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez dijo el martes pasado que, “Sí hay un pequeño pico en Colombia. La semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia está creciendo una nueva subvariante de Ómicron, que es la B4”.

El incremento de casos de contagios de covid-19 que vive el país, de acuerdo con el último registro que reportó 8.742 casos nuevos y 9.120 casos activos con corte al 9 de junio afirmó el ministro de Salud y Protección Social. Este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en la cual el país se mantiene estable, lo cual da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas. De hecho, las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente Afirmó el ministro.

Puntualizó que, de esta manera se tiene claro que lo que existe, es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad. La letalidad actual está muy por debajo de 1, en contraste a los 2.2 que se tuvo durante la pandemia. Realmente Ómicron es una variante altamente transmisible pero que definitivamente muestra una baja mortalidad, lo que se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad, contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad.

En lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo. Tenemos actualmente alta disponibilidad de vacunas de Moderna, Pfizer, Sinovac y las que sí se han ido agotando son las de AstraZeneca. Enfatizó Ruiz.

Esta semana se adelantará un comité para revisar la posibilidad del segundo refuerzo en menores de 50 años. En todo caso, Colombia tiene suficientes vacunas para aplicar segundos refuerzos, pero se está analizando es a partir de la evidencia científica.

El ministro indicó que Colombia quiere aportar a la Organización Panamericana de la Salud -OPS, desde la dirección, por lo que se avanza en un proceso para poder compartir a los países de la región una mayor seguridad sanitaria. Colombia no ha estado nunca en la dirección de la OPS, por lo que quisimos poner esa candidatura para aportar lo que hicimos en la pandemia, que ha sido relevante.

Al cierre el ministro presentó balance de cerca de 89 millones de dosis de vacunas adquiridas por los diferentes mecanismos, así mismo donaciones por cerca de 20 millones de dosis, con lo que se garantiza que hay vacunas más allá del 7 agosto de 2022, momento en el que culmina la actual administración.