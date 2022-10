Rodolfo Hernández protagoniza nueva polémica

El senador y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, se encuentra en medio de una nueva polémica, tras la publicación de Caracol Radio de una conversación entre el y la representante a la cámara, Marelen Castillo, quien acompañó la candidatura del ingeniero como su fórmula a la vicepresidencia, en donde se les escucha discutir por los dineros de la reposición de votos y los compromisos adquiridos durante la campaña.

La conversación entre Castillo y Hernández se constituyó en el detonante de la relación política y laboral que ambos sostenían.

Según dijo el representante a la cámara por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Juan Manuel Cortés, en declaración a los medios de comunicación se mostró sorprendido por la divulgación de la conversación, en la que según dijo, solo se encontraban cuatro personas y acusó al senador Hernández de “haber montado una empresa política”.

“El ingeniero Rodolfo demostró que monto una empresa política con su familia y yo como representante le manifesté mi inconformidad, y el entonces me contestó que no contaría con su respaldo porque yo no estaba de acuerdo” dijo el congresista.

Cortés aseguró que la Liga de Gobernantes Anticorrupción continuará con el esfuerzo de consolidarse como movimiento político y que no contarían más con el senador, Hernández quien según dijo, “ya tomó su propio camino”.