Rodolfo Hernández y Gustavo Petro: ¿Quiénes son los dos candidatos a la presidencia de Colombia?

Colombia se prepara para la segunda vuelta donde elegirá a su próximo presidente. ¿Cuál es el mejor candidato para mí? ¿A quién debería votar?, son preguntas que se están haciendo los electores en el país. Los resultados de las últimas encuestas ponen en evidencia lo candentes que serán estas elecciones.

¿Cuál es la opción que convencerá más a los electores? ¿Ganará la oferta populista de Rodolfo Hernández o la propuesta de consolidación de la paz del exguerrillero Gustavo Petro? Una forma consolidada de encontrar qué candidato se adapta mejor a usted de acuerdo con sus propuestas se puede encontrar AQUÍ.

Elecciones Colombia 2022: resultados de la primera vuelta

El pasado 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. En ellas el pueblo colombiano escogió a los candidatos para la segunda vuelta dado que la formula ganadora no obtuvo la mitad más uno. Gustavo Petro, exguerrillero e izquierdista, y Rodolfo Hernández, populista de derecha, buscarán la presidencia del país el próximo 19 de junio.

Siendo Gustavo Petro uno de los favoritos según las encuestas, su candidatura representa la posibilidad histórica de tener un presidente de izquierda. Petro se autodenomina el abanderado de la lucha contra el poder establecido y la polémica gestión de Iván Duque, le da ventaja.

El Inge, como se hace llamar Rodolfo Hernández, es el candidato que ha captado más intención de voto en las últimas encuestas. Su discurso sencillo en contra de la corrupción y la mala gestión económica parece conectarse con fuerza con un electorado que está en la misma sintonía.

Uno de los candidatos más fuertes que no pasó a la segunda vuelta es Fico Gutiérrez. Este era el candidato que contaba con el apoyo del partido de gobierno que representa a la derecha colombiana. Él proponía evitarle al país una suerte como la que ha vivido su vecino, Venezuela.

¿A quién deben elegir los votantes en función de las propuestas de los dos candidatos? A continuación, presentamos información para que usted haga una comparación de candidatos en la segunda vuelta de las elecciones 2022.

Segunda vuelta presidencial: ¿Hernández o Petro?

Para conocer las diferencias entre los dos candidatos a presidente, le presentamos el perfil de cada uno y sus propuestas:

Gustavo Petro

Petro tiene 61 años, es de profesión economista y es el candidato oficial de la coalición de la izquierda colombiana nombrado por él mismo como “Pacto histórico”. Fue concejal, guerrillero del M-19, representante a la cámara, alcalde de Bogotá, el mayor espacio de poder después de la presidencia del país y Senador durante dos períodos.

En este, su tercer intento para convertirse en la primera autoridad del país, uno de sus grandes retos es unir al pensamiento progresista colombiano para que el país haga el cambio que la sociedad necesita.

El lema de su campaña es: “Únete al cambio”

Sus principales propuestas

La economía girará en torno a la vida.

Consolidación de la paz en Colombia.

Profundizar la democracia.

Apostar a la riqueza natural y al medio ambiente.

Economía productiva, no extractiva.

Lucha contra el flagelo de la corrupción.

Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández es un exitoso empresario de la construcción que tiene 77 años. Es el abanderado del movimiento cívico Lógica, Ética y Estética. Es Ingeniero Civil y fue alcalde de Bucaramanga. Sus mantras son: No robar, no mentir, no traicionar y en algunos medios le llaman el Trump colombiano.

Gestionó soluciones de viviendas para Bucaramanga y su modelo fue replicado en otras partes del país. Ganó la alcaldía superando la tradicional politiquería que existía y lo hizo como independiente.

El lema de su campaña es: No usa lemas.

Una de sus fortalezas, es la de tener un discurso sencillo que se enfoca en sacar a los corruptos del poder. Esto parece haberle resultado porque se ha convertido en el único candidato que en las últimas semanas ha logrado subir en las encuestas.

Sus principales propuestas

• Acabar con la corrupción.

• Bajar el IVA a 10%.

• Eliminar el impuesto 4 x 1.000.

• Promete reducir la nómina del estado.

• Impulsará subsidios para los más pobres.

• Cumplir con el programa de paz acordado con las FARC.

• Depurar la Policía Nacional.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dos candidatos que buscan cambiar el sistema

Colombia elige su futuro en estas elecciones y salir a votar es la forma democrática que tiene cada ciudadano de expresar el rumbo que desea que tome el país. Si te preguntas: ¿Cómo debería votar?, lo siguiente que debes preguntarte es: ¿Qué quieres para ti y tu familia? ¿Con qué propuestas estás de acuerdo? ¿Cuál es el candidato que se ajusta a la visión que tienes de un mejor país?

Haz una prueba en https://deberiasvotar.com/ y descubre cual es el candidato que piensa como tú, eso te ayudará a tener más claridad para hacer tu elección.