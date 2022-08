Por manifestar diferencias con el proyecto del Canal del Dique amenazan a líder social

Foto: Cortesía

Fredy Martínez, líder del corregimiento de Puerto Badel, tuvo que salir de su lugar de vivienda por amenazas de muerte.

Este líder social contó que en su vivienda apareció una corona fúnebre que tenía el siguiente mensaje: “Informamos a la opinión pública que los señores Adil Meléndez, Fredy Martínez y Edinson Lucio son realmente enemigos del desarrollo y por eso hemos decidido eliminarlos del todo y darles de baja. Están a tiempo de salvar sus vidas y la de sus familias.

Martínez reiteró que no se opone al proyecto, que solo ha pedido de manera insiste, se vincule a las comunidades en el modelo de negocio y que no se les desplace con el turismo que viene como sucede en Cartagena. “No le tengo miedo a los bandidos que me pretenden asesinar. Espero que si esta es la última vez que hablo sean ustedes testigos de lo que me quieren hacer”, dijo.

“No nos hemos opuesto pero sí hemos insistido en garantizar la inclusión social de estas comunidades y por eso nos hemos ganado señalamientos graves. Hay dos familias desplazadas por parte del proyecto”, agregó.

La Procuraduría General de la Nación inició acciones ante la ANI para garantizar la verdadera participación de las comunidades aledañas a este proyecto.