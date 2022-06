Policía inicia programa en Urabá para sacar a los jóvenes de la violencia

La Policía Nacional invitó a los jóvenes de los municipios de Turbo, Carepa y Apartadó a vincularse al programa “Quitarle un niño y un joven al Clan del Golfo”, en busca de brindarles oportunidades de vida a los jóvenes y niños de las zonas con mayor incidencia de ese Grupos Armado Organizado.

El coronel Óscar Cortés, comandante de la Policía de Urabá, sostuvo que el propósito principal ha sido enseñarles a los jóvenes que más allá de la violencia, hay sueños por construir. “Nosotros tenemos que pensar de manera trascendental que debemos ubicar a estos jóvenes en un sector productivo, entre más avancemos con este programa, más aportamos al futuro de nuestro país”.

La iniciativa se enfoca en temas de prevención a la violencia para jóvenes y niños en el territorio del Urabá, que por décadas enteras ha sido el escenario de duras confrontaciones entre los grupos armados ilegales por las rutas del narcotráfico.

Uno de los jóvenes beneficiados es Yerson Gómez, que, a sus 24 años, ha vivido violentas experiencias, y hoy, gracias a la Policía Nacional, también quiere contribuir para que otros jóvenes se motiven a encontrar otras opciones de vida.

“Así como chucé, también me chuzaron, estuve a punto de morir. Cambiar tu rutina de vida, no es malo. Me agradaría que siguieran haciendo eventos, recreaciones, pintando entre los jóvenes para que pierdan esa mentalidad de que tenemos que salir de la casa con un machete pa’ poder estar bien”, relata el joven.

“Los jóvenes, con edades entre los 13 y 24 años, han estado sumergidos en la violencia desde muy pequeños, pues su única alternativa ha sido cargar armas en sus bolsillos para defenderse; una realidad que, a través de actividades artísticas, cursos de barbería, entre otras actividades, se anhela cambiar”, indicó el comandante.

