Polémica por policías vestidos de civil portando armas en Bogotá

Tras la polémica desatada en redes sociales por la publicación de un video en el que se evidencia la presencia de policías que llegan a una cancha de fútbol en Bogotá, vestidos de civiles, portando armas, la Dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado explicando que se trataba de un operativo contra redes de microtráfico.

Deja claro en su comunicación que personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal, realizaba la captura en flagrancia de tres sujetos, por porte y tráfico de estupefacientes, incautando 42 dosis de estupefacientes y explica además que los funcionarios policiales que no portaban uniforme pertenecen a la Seccional de Investigación Criminal de la Metropolitana de Bogotá y que de acuerdo con su misionalidad y función; para este caso en particular, inicialmente no abordan el motivo de policía con personal uniformado porque según la entidad, “limitaba la atención oportuna y eficaz del mismo”.

El hecho se presentó en la inmediaciones de la calle 46 sur #81, en el barrio Chicalá de la localidad de Bosa.