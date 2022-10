Petro invita a los colombianos a manifestarse en plazas y calles

El presidente, Gustavo Petro durante la instalación de los diálogos regionales en Cali, invitó a los colombianos a manifestar su deseo de “cambio” en las plazas y calles de cada población del país.

“No es un gobierno encerrado, no es un conjunto de técnicos, por muy brillantes que sean, los que pueden producir la magia del cambio en Colombia. La única manera de lograrlo –y ese es el sentido de mi presencia aquí y de estas palabras, ante todos y todas ustedes– es convocando a la población a las calles, a las plazas públicas”, señaló.

El primer mandatario hizo un llamado para que los colombianos a apoyar, no solamente las reformas, las transformaciones,” sino que salgan a construir, como dueños y dueñas de Colombia, su propio país; que se apropien del poder, es lo que estoy invitando”.

Petro indicó que su gobierno no se hará a puerta cerrada desde el Palacio de Nariño, sino que se harán acercamiento con cada uno de los territorios para que se participe en la elaboración e implementación de lo que será su Plan Nacional de Desarrollo.

“No queremos que ese plan sea simplemente la obra de unos técnicos que se contratan. O el episodio constitucional del paso del proyecto a través de las comisiones y las plenarias del Congreso y nada más. Lo que queremos es que esa ley la haga la gente. Lo que queremos es que la gente participe precisamente en algo tan importante como planificar el país en los próximos cuatro años; en algo tan importante cómo aterrizar esa planificación en el territorio concreto”, señaló.

Dijo además que en ese proceso podrán participar también quienes están armados, según él, porque solo de esa manera se darán cuenta que “quien mandan en esos territorios no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”.

También invitó a la ciudadanía a participar de lo que llama ‘Paz Total’ y reiteró su compromiso a continuar en la búsqueda de” una paz sin apellidos”.