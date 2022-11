Petro insiste en que el mundo de cambiar la política antidrogas con valentía

Durante su intervención en el Foro de París sobre la Paz, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió cambiar la política antidrogas “con valentía”.

“Si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros, añadió el primer mandatario”.

El jefe de Estado consideró que hoy en el mundo estamos enfrentando no solo unos tiempos “que pueden ser los del comienzo de la extinción humana”, según lo dice la ciencia, sino también unos “tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia, entre la humanidad y su vida, y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación infinita y permanente de cosas”.

“La humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye alrededor de la acumulación de las cosas, hacia un concepto de riqueza que tiene que ver con la intensidad de la existencia”, sostuvo el presidente de la República.

En este sentido, afirmó que el cambio que se necesita hoy debe ser radical, y que el miedo al cambio es lo que desencadena en el mundo desde las “guerras fósiles” hasta las guerras por el control de riquezas, como la de la cocaína.

El presidente Petro afirmó que la guerra contra las drogas, que ha dejado un millón de muertos latinoamericanos, “ha fracasado y no ha traído sino muerte”.

Planteó que los recursos que se invierten en la guerra contra las drogas podrían destinarse a la prevención del consumo de estupefacientes, ya que el adicto “es la persona más débil en una sociedad”.

El Jefe de Estado declaró: “La región más violenta del mundo hoy no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Irak, no es Libia. La región más violenta del mundo está en América. Son las rutas ‘clandestinizadas’ del transporte de la cocaína. Ciudad y país por donde pasa, va dejando un reguero de sangre que se cuenta por centenares de miles: un millón de muertos latinoamericanos, millones de presos por consumir drogas en los Estados Unidos, la mayoría de raza negra o de étnias afroamericanas”.