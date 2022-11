Pasa a tercer debate el proyecto de ley busca frenar la violencia política contra la mujer

A tercer debate pasó el proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de violencia contra la mujer en la política y garantizarles el pleno desempeño de sus derechos políticos al brindarles una participación en condiciones de respeto y equidad.

La iniciativa, de autoría de las senadoras Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba busca diseñar las políticas necesarias para promover el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, crear una hoja de ruta para atender y resolver las denuncias de estos actos, garantizar la restitución de los derechos perdidos y sancionar la práctica de estas conductas.

_ “La violencia NO hace parte de la política. Sin una política plena y equitativa no puede haber una verdadera democracia, por eso debemos contar con una herramienta que permita que mujeres y hombres podamos hacerles frente a estos actos. No basta con que más mujeres accedan a cargos legislativos, necesitamos que quienes lo hagan puedan ejercerlo sin violencia”_ , indicó la senadora Nadia Blel.

Según la última encuesta sobre violencia política contra la mujer realizada por la Misión de Observación Electoral, en Colombia el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas de este 2022 afirmó que había sufrido al menos alguna de las formas de violencia física, psicológica, económica, sexual o simbólica. La manifestación de violencia más común fueron los comentarios agresivos o el acoso digital.

Igualmente, el estudio encontró que este tipo de conductas son ejercidas en un 60% por militantes y líderes de partidos rivales lo que revela que la hostilidad contra las mujeres viene en gran parte desde el mismo escenario político.