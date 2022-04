Oficios tradicionales, opción de vida de jóvenes y comunidades en el Pacífico

El Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Escuelas Taller y la Región Administrativa y de Planificación del Pacífico (RAP), avanzan en la implementación de 51 Talleres Escuelas y el desarrollo de procesos de formación en torno al turismo cultural a través de la sub-red de Escuelas Taller del Pacífico en los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Esta iniciativa se desarrolla con una inversión de $3.040 millones de los cuales el MinCultura invierte $1.540 millones y la Región Administrativa y de Planificación del Pacifico (RAP Pacífico) aporta $1.500 millones

“Los Talleres Escuela y las Escuelas Taller son espacios en los que los oficios tradicionales se constituyen en una opción de vida para jóvenes y comunidades del Pacífico colombiano. A la fecha 57 maestros ya participan como guías de 204 aprendices que se han formado en oficios tradicionales como alfarería, artesanías, bebidas y cocinas tradicionales, bordados, construcción de instrumentos musicales y talla en madera”, afirmó la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.

Y agregó que: “La apuesta del Gobierno Nacional es lograr que cada Taller Escuela fortalecido se convierta en un Museo Vivo donde se visibilicen los productos, oficios y conocimientos tradicionales de las comunidades. De esta forma se incentiva la transferencia de saberes entre los maestros de los oficios y las comunidades, se impulsan los emprendimientos creativos de jóvenes y se reactivan las economías locales”.

Los Talleres Escuela en desarrollo en la región Pacífica avanzan en la formación de oficios del patrimonio material e inmaterial como: alfarería, artesanías, bebidas y cocinas tradicionales, bordados, cestería, construcción de instrumentos musicales, joyería, narrativa oral, tejido y talla en madera.

Historias que dan vida al Taller Escuela de violines caucanos en Suárez (Cauca)

Precisamente, en el marco del proyecto en el municipio de Suárez (Cauca), se adelanta un proceso de formación en torno a la elaboración de violines caucanos en guadua con el maestro artesano Yovani Mina, quien a lo largo de su trayectoria ha promovido una enseñanza integral entre los jóvenes, conectándolos también con la música y la danza representativa de su comunidad.

Los violines caucanos están relacionados con el instrumento y con las prácticas sonoras que hacen parte de la identidad cultural de la comunidad afro del Valle del río Patía. Esta tradición es uno de los procesos más interesantes del sincretismo cultural de esta región y su sistema de aprendizaje se transmite de generación en generación.

“El violín caucano ha sido fundamental para las tradiciones culturales del norte del Cauca y del Sur del Valle. Gracias a este instrumento pude aprender la música tradicional de adoración como son los bundes, bogas y torbellinos. Ese fue el primer instrumento que tuve, como los viejos que empezaron sus primeros pasos en un violín de guadua imitando al violín europeo”, Yovani Mina, maestro del Taller Escuela de Suárez (Cauca), residente en la vereda La Toma.

El proceso de este Taller Escuela que comenzó desde noviembre del año pasado suma al diseño y ensamble de los instrumentos, la posibilidad de interpretarlos. Durante las jornadas cada aprendiz tiene la posibilidad de lijar, cortar y ensamblar sus propios violines, así como de descubrir sus talentos artísticos. “Para mí esto ha sido muy importante porque con este aprendizaje que nos están dando estamos aprendiendo más sobre la cultura de nuestro territorio. Lo que más me ha gustado es el aprendizaje que he obtenido elaborando paso a paso el violín caucano. También me gusta porque más adelante esto nos va a generar recursos y con algo que realmente nos gusta y que es de nuestro territorio”, precisó Carmen Juliana Lucumy, aprendiz.

Programa Nacional de Escuelas Taller y Talleres Escuela, una apuesta de país

En 2021, la Escuela Taller Naranja comenzó a desarrollar labores como la plataforma de comercio y promoción de los oficios y saberes del programa. De igual manera, 131 Talleres Escuela beneficiaron a 139 maestros de oficios y a más de 1122 aprendices en distintos municipios del país.

Actualmente, existen 12 Escuelas Taller en Colombia (Cartagena, Mompox, Barichara, Boyacá Popayán, Bogotá, Quibdó, Cali, Buenaventura, Tumaco, Villa del Rosario y Salamina).