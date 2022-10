“No podemos dar licencia al presidente para que beneficie a un grupo determinado”: Víctor Manuel Salcedo

El representante la cámara, Víctor Manuel Salcedo, asegura que no votará el artículo colgado en el proyecto de Ley que Prorroga el orden Público, para que los miembros de la Primera Línea, presos por desmanes en las manifestaciones, se les pueda indultar por orden presidencial.

El Partido de la U votará el mico denunciado por el Centro Democrático en el proyecto que prorroga la ley de orden de orden público.

Víctor Manuel Salcedo: Nosotros hemos acompañado desde el partido de la U los procesos de paz en Colombia, hemos jugado por la paz. Creemos también en los esfuerzos que está haciendo el presidente frente a una paz total. Pero me parece que darle una licencia para que el presidente beneficie a un grupo determinado, a partir de la ley, no es el camino. Yo creo que nosotros tenemos que legislar para todos en igualdad de condiciones.

Toda esta polémica se formó por un artículo que faculta al presidente indultar a quienes participaron en desmanes en medio de la protesta social, ¿está de acuerdo?

Víctor Manuel Salcedo: No, yo no estoy de acuerdo y lo he dicho, no voy a votar precisamente. Si hay alguien hoy detenido es porque actuó de manera contraria a la ley. Nosotros no podemos entrar también en un tema donde hoy la gente delinque y mañana lo indultamos porque vamos a llevar al país a una situación muy difícil. Lo que yo creo es que nosotros debemos adelantar procesos, adelantar diálogos, por supuesto, pero no hacer leyes para grupos establecidos o para beneficiar algunos grupos llámense como se llamen.

Cali que fue una de las ciudades que más se vio afectada por el paro nacional y que más desmanes sufrió, ¿Los habitantes de Cali podrían estar de acuerdo con que se les permita salir de las cárceles a quienes destruyeron esa ciudad?

Víctor Manuel Salcedo: Pero no solamente Cali. Yo viví en carne en propia, que creo que la ciudad intermedia más afectada en Colombia fue Buga. Yo tengo que decirle que el Valle del Cauca quedó preso, sin alimentación, sin movilidad, sin poder la gente desplazarse; eso fue un secuestro masivo. Sí nosotros por un artículo salimos a propiciar un indulto, creo que eso no beneficia la paz total. Yo si creo en la justicia y creo por supuesto en los procesos de paz, pero tampoco creo que de un plumazo nosotros podamos darle hoy la libertad a esas personas que hoy están detenidas por los desmanes ni por todo lo que sucedió en esos días que ojalá no se repitan en la historia del país.

El Senador Ariel Ávila en defensa de ese parágrafo, dice que también se revisarían también los casos como el de la señora que insulto a la vicepresidenta, Francia Márquez. ¿Se corre el riesgo de que el presidente puede indultar a sus amigos y meter en la cárcel a sus enemigos?

Víctor Manuel Salcedo: Es que eso es lo que me preocupa. Sí, estamos metiendo en la misma bolsa a una señora, que hizo un comentario racista contra la vicepresidenta que no debió hacerse y a alguien que atentó contra la vida de un Policía, contra un bien pública o contra la propiedad privada.

El partido de la U es de la coalición de gobierno de apoyo al presidente Gustavo Petro ¿Apoyarán este proyecto de Paz Total?

Víctor Manuel Salcedo: Voy a aprobar lo que yo considere y lo que el partido considere para fortalecer la Paz Total en Colombia. Esa es una apuesta del partido, no en el gobierno de Gustavo Petro, es una apuesta del partido desde Juan Manuel Santos, desde que nació el proceso de paz. Pero es una apuesta que nos ha costado a nosotros también, incluso en muchos sectores de la sociedad. Pero eso no quiere decir que nosotros simplemente porque el Senador Ávila quiere beneficiar a algunos. Lo que le han colgado al texto no lo votaré.