Las peleas de gallo hacen parte de las expresiones culturales de las regiones: Alirio Barrera

El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, en entrevista para Confidencial Colombia explica las razones que le asisten para defender las peleas de gallo.

Senador, Alirio Barrera ¿Cuál es su argumento para defender el tema de los gallos?

Alirio Barrea: Colombia, es un país de regiones y el campo es una Colombia distinta, donde no se vive en conjuntos cerrados con centros comerciales al lado, donde hay que salir a caballo a buscar la comida. Todo esto hace parte de las diferentes expresiones culturales de las regiones del país, déjenlos quietos, no jodan. Hay mucho que hacer, calmar el hambre, todo este tema de seguridad alimentaria, la falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de los sistemas de salud y ahora se van a poner a tirarse a un gremio que genera miles y miles de empleos en Colombia.

¿Se debe mantener las peleas de gallo?

Alirio Barrera: Da rabia que unas familias que viven de eso deban venir a la Plaza de Bolívar de Bogotá para decir, “déjennos trabajar”. Pienso que este fue un mensaje que se envió. Si siguen jodiendo con eso, créame que aquí se les va a volcar gran parte del territorio nacional porque son 14 millones 500 mil campesinos que hay, que en su mayoría tienen cercanía o afición por actividades como el coleo, los toros o las peleas de gallo. Sí quieren una paz total, que empiecen por respetar la gente.

Quienes defienden la idea de acabar con las peleas de gallos, lo hacen diciendo que esto es maltrato animal, ¿Qué piensa usted de eso?

Alirio Barrera: ¿Y por qué no se preocupan por el maltrato a los seres humanos? Cómo es que, si les encanta la ley que permite que aborten niños de 6 meses, ¿no pueden entregarlos en adopción? No hay respeto por la vida humana, pero si quieren mostrar respeto por los animales. Hay disminuir el maltrato, claro que sí. Pero en los temas culturales que tengan cuidado porque es que están tocando regiones. Están persiguiendo las iglesias, están persiguiendo el ganadero, al que trabaja, al caballista, al gallero, al torero, y a los bandidos en cambio, como Pedro por su casa y antes les van a dar facilidades que no se las dan a una persona que trabaja.

¿Cuánto puede estar moviendo la economía de los gallos en las regiones?

Alirio Barrera: Yo creo que está cerca al billón de pesos. Hablamos de casi 500 mil familias que directa o indirectamente, tiene algo que ver con eso.

¿Es usted aficionado a los gallos o tiene amigos aficionados a los gallos?

Alirio Barrera: No soy gallero, lo fui hace mucho tiempo porque igual el que es campesino como lo soy yo, ha tenido algo que ver con eso. Soy coleador, soy caballista, soy ganadero, pero igual respeto lo que ellos hacen. Así como mi deporte el coleo también se ve amenazado porque es que empiezan por uno y vienen por todos. Soy de tradición campesina, soy de pueblo, soy de región y solo pido que se respeten las regiones.