¿La Universidad EAFIT vetó al exsecretario de Gobierno Medellín, Esteban Restrepo?

Uno de los invitados a participar en el Congreso de Inversión y Negocios (COIN), previsto para el próximo 20 y 21 de octubre, en la Universidad EAFIT, era el exsecretario de Gobierno del Medellín, Esteban Restrepo, quien fue retirado del grupo de panelistas, según fuentes de Confidencial Colombia, “por decisión de los directivos de la Universidad EAFIT”. En el evento se espera la asistencia de distintos sectores y profesionales.

El exfuncionario tenía preparada una charla a que tituló: “¿A qué se parece el futuro?” que al parecer, fue censurada por orden de la rectora de la Universidad, quien trabajó por varios años con los opositores políticos de Restrepo.

“No es la primera vez que se rompe el equilibrio para favorecer un sector político con ropajes de decencia y equidad utilizando la Universidad como excusa, la señora Claudia Restrepo burócrata y acomodada al poder, conocida en la ciudad como exsecretaria de educación del imputado Aníbal Gaviria, exdirectora del Instituto de Vivienda de Medellín del también polémico Alonso Salazar y vicealcaldesa de Educación y Cultura de Aníbal Gaviria, Gerente del Metro de Medellín, al parecer ordenó que los estudiantes no escucharan mi ´ponencia” Dijo el exfuncionario de la Alcaldía de Daniel Quintero, quien anuncio una acción de tutela.

La organización ya había publicado la participación de Esteban Restrepo en varios anuncios que se difundieron en plataformas digitales y que han sido desmontados, con la excusa de que “no hay agenda”, pero algunos estudiantes de la universidad aseguraron que al parecer, unos empresarios del GEA que iban a patrocinar el evento manifestaron desvincularse del evento, lo que generó presiones que obligaron a seguir la orden de las directivas de la Universidad de cancelarle la conferencia a Restrepo.

Con tristeza les cuento q directivas d EAFIT,pasando por encima d los estudiantes, acaban de censurar mi conferencia sobre cuarta revolución industrial y cambio climático. La segregación y el clasismo no es sólo para mi,ha sido usado históricamente contra millones de ciudadanos. pic.twitter.com/KgSWYEVBAt — Esteban Restrepo (@estebanrestre) October 12, 2022

“Con sorpresa me notifican que me han cancelado la participación aduciendo a motivos de agenda; sin embargo, estudiantes me confirmaron que lo que realmente sucedió es que a las directivas de la Universidad no les gustó que yo estuviera ahí. La segregación y el clasismo no es solo para mi, ha sido usado históricamente contra millones de ciudadanos” aseguró Restrepo.