“La Alianza del Pacífico es una razón para ser mucho más competitivos”: Paola Holguín

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, explica en entrevista para Confidencial Colombia, lo que significa para Colombia el pertenecer a la Alianza del Pacífico.

¿Cómo se ve beneficiado nuestro país con la Alianza del Pacífico?

Paola Holguín: Es muy importante porque la Alianza del Pacifico que incluye a México, Chile, Colombia y Perú un intercambio comercial. Singapur entró como socio estratégico, es la sexta economía más grande en PIB per cápita en el mundo, son más de 5 millones de habitantes. Además, con ellos hay una gran ventaja, es que gran parte de su economía son importaciones, por ejemplo, de productos del sector agropecuario que para nosotros sería un nuevo mercado.

Colombia tiene acuerdos parecidos y no se ve un mayor desarrollo en el país ni una mejora en el empleo entonces, ¿Cómo justificar esto?

Paola Holguín: Los problemas comerciales de los países no los solucionan los tratados de libre comercio, ni los acuerdos comerciales, estos simplemente sirven para abrir nuevos mercados. Los países son los que tiene que mejorar su competitividad y ponerse a tono para poder aprovechar las oportunidades que dan los acuerdos. En este caso, por ejemplo, los países de América Latina que formamos parte de la Alianza Pacifico, logramos unos beneficios arancelarios para el 98%, logramos bajar costos y tener una ventanilla única de comercio, pero finalmente sí los países no se ponen a tono en competitividad en temas como vías, tener mayor y mejor producción, para poder llegar a los mercados, no los disfrutan. Sin embargo, yo quisiera que los ciudadanos hagan una reflexión. Colombia no puede producir todo lo que consume, estos tratados permiten que lo que tenemos que importar pues entre a un menor costo ¿Qué tenemos que mejorar?: nuestra competitividad, para que lo que nosotros si producimos pueda llegar a esos mercados. Por ejemplo, en el caso de Singapur, ellos importan casi todo y es la sexta economía del mundo con mayor per cápita. ¿Lo queremos aprovechar? seamos más competitivos.

¿Este tratado no da al traste con lo que se produce aquí en Colombia? porque es precisamente esa la crítica que se le hace a los TLC

Paola Holguín: No, porque Singapur no produce casi nada de lo que nosotros producimos, y nosotros no producimos de lo que produce Singapur. Ellos son una economía básicamente de comercio, tiene temas muy importantes en tecnología, pero por ejemplo en el sector agropecuario ellos no son productores. Ahí nosotros podríamos tener un gran mercado, entonces eso es otra cosa importante que a veces las personas no entienden. Los tratados lo que buscan es complementar y es que los dos países que negocian entren unos a ofrecer lo que el otro no produce. Le voy a poner un caso, en Corea del Sur son muy buenos en electrodomésticos pequeños o línea blanca, nosotros también tenemos cierta producción en eso, ¿sabe que dolor tengo yo? que cuando se firmó ese acuerdo se le exigió al gobierno un decreto para mejorar nuestra competitividad en ese sector y que no se viera afectado pero muchas veces esa parte del compromiso son las que no cumplen los gobiernos

Aquí se requieren unas mejores vías para ser más competitivos, y en el Senado están hablando de vías terciarias que parece no gustarles a muchos, ¿Cómo entender eso?

Paola Holguín: No es que no les gusten las vías terciarias, sino que es extraño hacer una ley para un inventario de vías que por obligación deberían tenerlo los gobiernos. Lo que se discutió un poco es que nosotros más que el inventario lo que necesitamos es recursos porque el gran problema de Colombia es que las vías primarias las atiende el Gobierno Nacional, las secundarias los departamentos y las terciarias los municipios y, normalmente los municipios no tienen la capacidad económica para la atención en estas vías , entonces nosotros ¿qué necesitamos? que se irriguen más recursos desde el Gobierno Nacional para poder atender estas vías que son fundamentales, porque si desarrollamos vías de competitividad, pero no conectados las zonas productoras a través de vías terciarias para que desemboquen en esa vías pues finalmente seguimos incomunicados.

La senadora Sandra Ramírez propone que la construcción de esas vías se las deje a las juntas de acción comunal, ¿usted si está de acuerdo con eso?

Paola Holguín: Ahí hay un tema importante y es, nosotros hemos defendido que muchos temas vayan a las juntas de acción comunal, pero ¿qué nos preocupa?, el tema técnico. Y es hasta qué punto tienen la capacidad, porque hoy por ejemplo muchas de las obras de mantenimiento, se encuentran alrededor de las vías terciarias, las hacen las juntas de acción comunal, la pregunta que tenemos que hacer es si ellas hoy están en la capacidad, o si el Gobierno Nacional les va a poner de manera paralela alguna entidad que los asesore, porque si no vamos a terminar teniendo un montón de vías paralelas mal hechas o que no cumplen técnicamente los requisitos. Esa es mi única preocupación

Ya que hablamos de temas comerciales, ¿está de acuerdo con que se reabran relaciones con Venezuela pensando en un mejor y mayor comercio?

Paola Holguín: Mire es que primero, las relaciones con Venezuela no las cerró Colombia. Maduro fue el que decidió cerrar la frontera y no podemos olvidar que él fue el que echó a los colombianos, que tuvieron que salir por trochas con los enceres. ¿Por qué Colombia dejo de hacer negocios con Venezuela?, primero, porque muchas empresas de allá están cuestionadas por lavados de dinero del narcotráfico. Y dos, porque no pagaban y cuando usted quería sacar la plata normalmente lo chantajeaban y se les quedaban con un porcentaje. Entonces aquí hoy hay un problema real, y es que usted puede echar todos los discursos que quiera, pero mientras las condiciones de facto que hicieron inviable ese acuerdo y ese tema comercial con Venezuela no se solucionen, por más decretos, visitas y conversaciones que hagan, esto va a seguir igual.