Hay 628 contagios de Covid19 en Santander

Según datos del Ministerio de Salud, en la semana del 10 al 16 de junio se registraron 628 nuevos contagios de COVID.-19 en Santander.

En el mismo periodo, 383 pacientes superaron la enfermedad en el departamento, mientras que tres personas fallecieron. Los casos ocurrieron en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.

En Santander se tiene un total de 285.498 casos, de los cuales 1.039 están activos, 276.266 recuperados y 8.193 fallecidos.

El director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont Galavis, advirtió que la tendencia de un quinto pico, se hace de vital importancia la vacunación contra el covid-19.

“Debemos mejorar la comunicación del riesgo en nuestras comunidades, ya que, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica, estaríamos en el inicio de un quinto pico del covid-19, que se podría consolidar en las próximas semanas”, indicó el funcionario, y completó que las personas que están ingresando a los servicios UCI actualmente, son las que no se han vacunado, no han completado los esquemas o no han acudido por las dosis de refuerzo.

“Las cifras del avance del Plan Nacional de Vacunación deben ser coherentes con lo que está sucediendo en los territorios. Debemos recordar que lo que estamos buscando es una inmunidad sostenida que garantice que los anticuerpos en las personas se mantengan activos, para poder combatir el virus que aún se encuentra circulando entre nosotros”, enfatizó.

Los municipios en Santander que tienen casos de Covid19 son: Aguada, Aratoca, Barbosa, Betulia, Bucaramanga, Cerrito, Charalá, Cimitarra, Concepción, Confines, D.E. Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí, El Peñón, El Playón, El Socorro, Florián, Floridablanca, Girón, Guaca, Guadalupe, La Belleza, Lebrija, Los Santos, Málaga, Ocamonte, Oiba, Palmas del Socorro, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, San Vicente de Chucurí, Suaita, Sucre, Tona, Vélez y Zapatoca