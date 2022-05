En congreso revelarán lo nuevo en tratamientos para cáncer en la sangre

Algunos tipos de cáncer de la sangre como la leucemia y el linfoma se ubican entre los 10 tipos de cáncer más frecuentes en la población adulta. El mieloma múltiple es menos frecuente afectando principalmente a personas mayores de 55 años. El diagnóstico conlleva un alto impacto emocional para el paciente y para la familia y también un alto impacto para el sistema de salud, debido al alto costo de los tratamientos.

Si bien en los últimos años ha habido grandes avances en la investigación para estos tipos de cáncer, el país tiene una brecha respecto a los avances, ya que estamos rezagados en la aprobación de nuevas terapias.

Algunos pacientes con leucemia, linfoma y mieloma múltiple tienen necesidades insatisfechas que no logran suplir con las terapias disponibles, en especial aquellos que no responden a las líneas iniciales de tratamiento. “La llegada de nuevas terapias para dar respuesta a estas necesidades se traduce en esperanza no solo para los pacientes, sino también para los hijos, los padres, los hermanos, los esposos y esposas que anhelan la recuperación de sus seres queridos”, refiere Yolima Méndez, Presidenta de Funcolombiana.

El Quinto Congreso para Pacientes con Enfermedades Hemato Oncológicas, se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en Bogotá. Este gran evento dirigido al paciente con cáncer está enfocado en innovación, allí pacientes mayores de 18 años y sus cuidadores podrán conocer de primera mano las nuevas tendencias en investigación para el tratamiento del cáncer, así como las nuevas terapias aprobadas, en proceso de aprobación o con proyección de ingreso a futuro en el país.

“Paciente informado, paciente activado”, es el slogan de este gran evento que convoca a cerca de 400 personas cada 2 años y que de manera gratuita promueve la educación y la actualización del paciente con cáncer. “Un paciente bien informado podrá participar más asertivamente y en mayor armonía con su médico tratante, en la toma de decisiones relacionadas a su salud,”, refirió Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.

Innovación en tratamientos

El 5° Congreso contará con conferencias magistrales y paneles de expertos, así como sesiones simultáneas por diagnóstico, en donde los pacientes podrán conocer las novedades en el tratamiento para su tipo de cáncer.

La terapia celular en es uno de los grandes temas a abordar por considerarse un hito de la innovación en hematología. El uso de las células CAR-T en diferentes ensayos clínicos, ha demostrado esperanzadores resultados para pacientes en recaída o resistentes a otros tratamientos, con diagnóstico de leucemia aguda, linfoma y mieloma múltiple. Expertos de diferentes partes del mundo han catalogado esta terapia como la próxima revolución en medicina. El doctor Humberto Martínez, hematólogo del Princess Margaret Center de la Universidad de Toronto, será el encargado de ampliar este tema en el evento.

El congreso contará además con la participación de la doctora Virginia Abello, hematóloga del Hospital San José y presidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO). El doctor Santiago Rojas, especialista en cuidados paliativos oncológicos; y el doctor José Sandoval, Hematólogo del Moffitt Cancer Center EEUU, entre otros especialistas.

Inscripciones abiertas

Hasta el 13 de mayo de 2022 estarán abiertas las inscripciones gratuitas para pacientes mayores de 18 años y cuidadores, para lo cual solo es preciso ingresar al siguiente enlace de inscripción: https://www.funleucemialinfoma.org/quinto-congreso-para-pacientes-con-enfermedades-hemato-oncologicas/. O comunicarse a las líneas de atención telefónica: 350 8172505 – 321 4757017.

El congreso se llevará acabo de manera presencial y virtual por lo que los participantes que residan fuera de Bogotá tendrán acceso a las conferencias por medio de transmisión vía streaming. Sin embargo, la Fundación invitará con todos los gastos pagos a 10 pacientes de diferentes ciudades del país que deseen participar activamente del evento.