Sacan a Armando Benedetti del grupo de ‘Los ‘Bulldozer’

La Corte Suprema de Justicia dictó Auto Inhibitorio en la investigación al senador Armando Benedetti por el caso de Odebrecht.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó en su decisión que el congresista jamás estuvo en reuniones en las que se acordaron pagos de sobornos y, que además no era cercano ni a Otto Bula ni al empresario Federico Gaviria.

La decisión del máximo tribunal de la justicia en Colombia, no pudo establecer relación alguna entre Benedetti y los cabildeos que se hicieron para favorecer a Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol.

El abogado Mauricio Pava, quien estuvo a cargo de la defensa del senador, considera que “la investigación de la Corte reconoció la absoluta inocencia y se impuso la verdad judicial sobre la versión pública después de más de 4 años”.

“El Auto Inhibitorio deja claro que no tuve nada que ver con el tema de los bulldozer; que no tuve nada que ver con Odebrecht; que todas las personas que fueron a declarar no estuvieron en reunión conmigo ni yo tuve nada que ver con ellas; ni hubo incremento patrimonial a mi favor”, dijo Benedetti.

El senador culpa al exfiscal Néstor Humberto Martínez, de estar detrás de los señalamientos que se hicieron en su contra.