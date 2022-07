Corte Suprema de Justicia: Cita a indagatoria al senador Armando Benedetti por el caso Fonade

Armando Benedetti termina su periodo en el Senado de la República el próximo 20 de julio, y hoy la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al senador Armando Benedetti Villaneda, por presuntas irregularidades en el escándalo de corrupción denominado ‘caso Fonade’.

Benedetti había sido denunciado en 2019 por el abogado Jaime Lombana por presuntos actos irregulares en dicha entidad.

Por su parte Benedetti expresó en Twitter: “He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema”.

