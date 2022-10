Contratación directa con la comunidad, promesa de Petro para San Andrés y Providencia

El Presidente Gustavo Petro anunció un conjunto de acciones urgentes frente a la inminencia de nuevos huracanes que podrían llegar al archipiélago de San Andrés y Providencia.

Entre las medidas se destaca la contratación directa con la comunidad para la reparación de los techos afectados, al igual que la puesta en marcha de un proceso de contratación directa para la edificación de vivienda nueva, respetando la arquitectura de las islas, el fortalecimiento del plan de arborización y la construcción de un alcantarillado resistente.

En este sentido, precisó: “Vamos a hacer una contratación directa con la comunidad para reparar techos. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes posible. No todos los techos, como usted observa, se hacen de la misma manera. Hay unos que indudablemente no han resistido para nada un huracán de nivel 1 y hay otros que sí. Entonces esta arquitectura propia de la isla hay que incrementarla, porque es la más resistente”.

Se refirió, asimismo, a la puesta en marcha del proceso de “contratación directa para la edificación de viviendas, para el mejoramiento del plan de arborización, que falla, y para, ojalá, la construcción de un alcantarillado resistente”.

Tras monitorear el avance del huracán Julia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante la noche del sábado, el Mandatario se trasladó –en la mañana de este domingo–, a la isla de San Andrés, donde recorrió los sectores más afectados, entre ellos la zona de San Luis, al sur de la isla, donde se registraron casas que sufrieron algún tipo de afectación, como destechamiento, caída de árboles sobre las casas y fallas estructurales.

Asimismo, se ejecutará un plan de educación pedagógica para lograr el uso intensivo de los albergues que no están siendo utilizados por la población en riesgo.

De acuerdo con un primer balance entregado por el Mandatario, el huracán Julia, de categoría 1, ocasionó daños menores en San Andrés: dos lesionados, dos viviendas destruidas, 101 averiadas, censo que se está actualizando. Según el reporte entregado por la Presidencia de la República, “el paso del huracán por las islas de Providencia y Santa Catalina fue más leve”.

El Presidente Petro consideró que, tratándose de la segunda emergencia por huracán que afecta el territorio insular colombiano, “está fallando un proceso de educación de la población de la isla para que tenga ella misma la capacidad de seguir los protocolos, antes de que suceda el huracán, una vez que se avise”.

En este sentido, se refirió a “la falta de utilización de albergues, la falta de conocimiento sobre dónde están los albergues, los sistemas arquitectónicos que permitan unos techos más resistentes, que tendrían que ser puestos con ayuda del Estado, la falta de un alcantarillado capaz, por lo menos, de aguantar las primeras etapas, los huracanes más leves”.

Sobre la deficiencia en el alcantarillado, el Jefe de Estado recalcó que, como se ha visto en esta ocasión, “con un aguacero prácticamente colapsa, porque no está adaptado a una isla que va a recibir más huracanes”.

Para el caso del paso del huracán Julia por San Andrés, informó que el uso de albergues llegó a un nivel de 90 personas, la mayoría de habitantes de calle, de modo que los refugios no fueron usados por la población que realmente estuvo en peligro, tomando en cuenta que hubo árboles que cayeron a 20 o 30 centímetros de los techos.

Frente a esto, subrayó que la utilización de albergues tiene que ser más intensiva por toda la población, precisamente para, en caso de huracanes más fuertes, disminuir el número de pérdida de vidas.