Consejo de Estado suspende al senador César Pachón

El senador del Pacto Histórico, Cesar Pachón, fue suspendido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien estudia una denuncia por supuesta doble militancia.

La denuncia señala que “el senador Pachón invitó a la ciudadanía a votar por los candidatos del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro en la consulta presidencial, y Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representes por Boyacá, a pesar que para tales comicios la colectividad a la que pertenece, el Mais tenía aspirantes propios”.

Desde sus redes sociales, el congresista aseguró que esto corresponde a un “fuego amigo al interior del Pacto Histórico”, que, según él, “están buscando quitar curules dentro de la coalición por la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República”.

A mi me pueden suspender de mi curul, pero no me voy a callar 😊 También en marzo quisieron robar votos.

Es momento de contar tooooodos los detalles de los que están detrás de quitarle curules y más al PH.

Y sí susmercedes, es fuego “amigo”.#ampliaremos por este mismo lugar ‼️

— César Pachón (@CesarPachonAgro) November 2, 2022