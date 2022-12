“Colombia puede exportar cannabis de buena calidad”: Daniel Carvalho

El representante a la cámara, Daniel Carvalho, en diálogo con Confidencial Colombia reafirma su intención de defender el consumo de cannabis recreativo.

Los debates sobre la legalización del consumo de cannabis recreativo han llegado a niveles que nunca antes se había visto, ¿Qué piensa al respecto?

Daniel Carvalho: Me parece un avance bastante importante, creo que eso da cuenta de varias cosas: en primer lugar, que la tendencia mundial está cambiando y el hecho de que uno sepa que hay 20 estados en Estados Unidos que ya aprobaron esto, en el país que nos impuso la guerra contra las drogas entonces esto genera un cambio digamos mundial. Por otra parte, también demuestra que hay un Gobierno y un Congreso que son mucho más progresistas que antes y que están dispuestos a dar esa pelea y eso a su vez, significa que hay una sociedad que ya está preparada para ese paso.

¿Podrá la industria del cannabis recreativo prepararse para esto o teme que de pronto le estén pintando pajaritos en el aire?

Daniel Carvalho: Yo creo que hay una expectativa desmesurada, porque esto no es que sea el ‘oro verde’ como lo llaman algunos, pero hay un mercado que es interesante, siempre y cuando no se limite a lo local porque el mercado nacional solo no es suficiente ni atractivo, Colombia puede empezar a exportar cannabis de buena calidad y abrirse a oportunidades más interesantes.

¿Seguirá defendiendo con vehemencia este tema?

Daniel Carvalho Sí claro porque aquí está también el tema de libertades en general, más allá de que yo consuma o no, defiendo las libertades y las responsabilidades entonces sí, seguiré defendiéndolo.