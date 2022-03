Cierran vía nacional en Necoclí por privatización del servicio de agua

Este jueves los habitantes de Necoclí (Antioquia) bloquearon la vía nacional que conecta a Urabá con el departamento de Córdoba, en señal de protesta a los intentos de la administración municipal de privatizar el servicio de agua y alcantarillado en esa población.

Deste tempranas horas de la mañana los manifestantes bloqueron el paso de vehículos en dos puntos de la vía nacional que conecta a Necoclí con los municipios de Turbo y Arboletes.

De acuerdo a fuentes consultadas por Confidencial Colombia, el malestar de la ciudadanía se origina por el Proyecto de Acuerdo 007 que radicó el alcalde Jorge Tobón Castro a principios de marzo en el Concejo Municipal, donde solicita autorización para entregar en concesión por 25 años a un operador privado la administración y operación de la empresa municipal de acueducto y alcantarillado.

Proyecto de Acuerdo 007-2022 Concesion by Confidencial Colombia on Scribd

En el documento oficial radicado por el alcalde Tobón, se justifica la privatización de la empresa que actualmente es propiedad del municipio, aduciendo que “está trabajando a pérdidas” razón que le impediría prestar un servicio de buena calidad.

No obstante, los opositores a la privatización del servicio de acueducto no dan crédito a la versión de la administración y temen que al entregarse la empresa a un privado no sólo se empeore la calidad del servicio, sino que se comprommetan los recuerso de municipio.

“La anterior administración restituyó al municipio la operación del acueducto y alcantarillado, y el actual alcalde mediante autorización del Concejo creó las empresas descentralizadas de orden municipal de servicios públicos de acueducto y alcantarillado; las cuales en un año y tres meses esta solicitando suprimir para entregarla a un operador privado que desconocemos”, señala un comunicado de la Veeduría que se opone la privatización del agua en Necoclí.

Los manifestantes han insistido que mantendrán el bloqueo en la vía nacional hasta tanto el Concejo de Necoclí tumbe o rechace la solitud del alcalde Jorge Tobón de privatizar la empresa de acueducto; o entrenguen su operación a Empresas Públicas de Medellín (EPM).